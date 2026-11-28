Gli uomini armati hanno preso il controllo di una nave cargo fuori dallo Yemen sabato 28 novembre, prima di lasciare la nave. Il British Marine Security Centre dice che l’equipaggio è sicuro e sano.

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Gli uomini armati hanno preso il controllo di una nave cargo fuori dallo Yemen sabato 28 novembre, prima di lasciare la nave. Il British Marine Security Centre dice che l’equipaggio è sicuro e sano.

Gli uomini armati si avvicinarono a una nave mercantile sabato mattina nel Golfo di Aden, a sud-ovest di Balhaf, sulla costa dello Yemen. Il maestro ha riferito la collisione al 0630 UTC al Centro di Sicurezza Marine UKMTO. In un aggiornamento, questa agenzia ha riferito che gli aggressori avevano lasciato l’aereo, che l’equipaggio era incolto e che il carico si stava muovendo verso la sua prossima fermata.

La nave identificata comeMarsa Virgo

Clearwater Dynamics ha identificato la nave comeMarsa Virgo, un portacontainer sotto bandiera panamense. Ha indicato che l’equipaggio aveva ripreso il controllo della nave. Il bollettino britannico non nominava gli aggressori o spiegava le circostanze in cui lasciavano la nave.

In un avviso separato trasmesso sabato mattina, il Centro europeo di sicurezza marittima Atalanta ha segnalato una collisione nella stessa zona del Golfo. Aveva denunciato uomini armati a bordo e un equipaggio al riparo, senza danni segnalati. L’avviso europeo non ha nominato la nave e non solo rappresenta un secondo incidente.

Il Golfo di Aden collega l’Oceano Indiano al Mar Rosso attraverso lo Stretto di Bab al-Mandeb. I rapporti di pirateria e gli attacchi rivendicati negli ultimi anni al largo della costa dello Yemen sono minacce separate. L’avviso britannico non attribuisce la collisione del 28 novembre ad un particolare gruppo.

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