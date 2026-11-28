Il terremoto è stato registrato alle 9:30 di sabato a circa sei chilometri da Manhattan Beach. I vigili del fuoco di Los Angeles non hanno denunciato lesioni o danni strutturali nel loro primo bollettino. Il centro di allarme ha escluso il rischio di tsunami.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il terremoto è stato registrato alle 9:30 di sabato a circa sei chilometri da Manhattan Beach. I vigili del fuoco di Los Angeles non hanno denunciato lesioni o danni strutturali nel loro primo bollettino. Il centro di allarme ha escluso il rischio di tsunami.

Un tremore è stato sentito sabato 28 novembre a Los Angeles. L’U.S. Institute of Geophysics (USGS) si trova a circa sei chilometri a ovest-sudovest di Manhattan Beach, nel Pacifico, e il foyer è a soli 12 chilometri di profondità. Il terremoto si è verificato alle 0930 in California, o 1730 UTC.

La rete sismica nel sud della California aveva distribuito una stima automatica di 4.7 in grandezza locale. Il nuovo record USGS mantiene 5.0 in magnitudine del momento. I due valori si riferiscono allo stesso tremolio: non descrivono due terremoti separati.

Checks a Los Angeles, nessun allarme tsunami

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno mobilitato le loro 106 caserme per controllare le infrastrutture della città e le aree sensibili. Il loro primo bollettino non ha denunciato lesioni o danni strutturali. Si trattava di una valutazione iniziale per la loro area di intervento, non di una scoperta che riguarda tutti i comuni della contea.

L’U.S. National Tsunami Alert Centre ha riferito nel suo bollettino 9,35 a.m. che non c’era alcun rischio di tsunami associato a questo tremore. I vigili del fuoco hanno invitato il pubblico a prepararsi a possibili repliche.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews