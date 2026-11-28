Il terremoto è stato registrato alle 9:30 di sabato a circa sei chilometri da Manhattan Beach. I vigili del fuoco di Los Angeles non hanno denunciato lesioni o danni strutturali nel loro primo bollettino. Il centro di allarme ha escluso il rischio di tsunami.
Un tremore è stato sentito sabato 28 novembre a Los Angeles. L’U.S. Institute of Geophysics (USGS) si trova a circa sei chilometri a ovest-sudovest di Manhattan Beach, nel Pacifico, e il foyer è a soli 12 chilometri di profondità. Il terremoto si è verificato alle 0930 in California, o 1730 UTC.
La rete sismica nel sud della California aveva distribuito una stima automatica di 4.7 in grandezza locale. Il nuovo record USGS mantiene 5.0 in magnitudine del momento. I due valori si riferiscono allo stesso tremolio: non descrivono due terremoti separati.
Checks a Los Angeles, nessun allarme tsunami
I vigili del fuoco di Los Angeles hanno mobilitato le loro 106 caserme per controllare le infrastrutture della città e le aree sensibili. Il loro primo bollettino non ha denunciato lesioni o danni strutturali. Si trattava di una valutazione iniziale per la loro area di intervento, non di una scoperta che riguarda tutti i comuni della contea.
L’U.S. National Tsunami Alert Centre ha riferito nel suo bollettino 9,35 a.m. che non c’era alcun rischio di tsunami associato a questo tremore. I vigili del fuoco hanno invitato il pubblico a prepararsi a possibili repliche.
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