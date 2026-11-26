Vera von Lehndorff, conosciuta come Veruschka, morì a Berlino il 24 novembre all’età di 87 anni. Mannequin degli anni ’60 e attrice in « Blow-Up » di Michelangelo Antonioni, ha poi sviluppato con Holger Trülzsch un lavoro fotografico basato sulla pittura del corpo e camuffamento.

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Vera von Lehndorff, conosciuta come Veruschka, morì a Berlino il 24 novembre all’età di 87 anni. Mannequin degli anni ’60 e attrice in « Blow-Up » di Michelangelo Antonioni, ha poi sviluppato con Holger Trülzsch un lavoro fotografico basato sulla pittura del corpo e camuffamento.

La sua famiglia ha confermato la sua morte mercoledì 25 novembre. Il nome di Veruschka rimane associato alla grande serie di moda degli anni ’60, in particolare di Richard Avedon. Le mostre del suo lavoro con la fotografa Holger Trülzsch hanno fatto luce su un’altra parte della sua carriera: le immagini di cui lei stessa era l’autore.

Da Vera von Lehndorff a Veruschka

Nato nel 1939 a Königsberg, Prussia orientale (oggi Kaliningrad), Vera von Lehndorff è cresciuto nel castello di Steinort nell’attuale Polonia. Aveva cinque anni quando suo padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, fu giustiziato dal regime nazista a Berlino-Plötzensee il 4 settembre 1944. Aveva preso parte alla resistenza che ha organizzato l’attacco fallito contro Hitler il 20 luglio.

Nel 1960, Barbara Nigll Radloff fotografa la terrazza del Café Cadore a Monaco di Baviera. La fotografia, conservata al Museo Municipale di Monaco, risale all’inizio della sua carriera. I clienti in primo piano sfumano i contorni della scena, mentre Vera guarda l’obiettivo da un tavolo in ritirata.

Veruschka al Cadore Café di Monaco nel 1960. Barbara Niggl Radloff / Münchner Stadtmuseum, raccolta di fotografie,CC BY-SA 4.0. Fotografia ridimensionata.

Sotto il suo nome d’arte, divenne uno dei modelli tedeschi più conosciuti all’estero. Nel numero americano diVoguedel 1o marzo 1967, Richard Avedon dedicò una serie di 25 pagine a lui. Il fotografo la afferra in movimento: le sue pose danno forma agli abiti tanto quanto li presentano. Nel 1968, Franco Rubartelli la fotografava in una ragazza sahariana lanciata di Yves Saint Laurent, un’altra immagine sorprendente di questo periodo.

A pochi minuti a Londra da « Blow-Up »

Michelangelo Antonioni la fa giocareSoffio, pubblicato nel 1966. Appare sotto il suo nome davanti a David Hemmings, che incarna un fotografo londinese. La loro sessione di posa mostra la coreografia di uno studio di moda, prima che il film segua la traccia di una scena fotografata in un parco.Soffioricevuto nel 1967 il Gran Premio Internazionale del Festival di Cannes, che prende il nome dalla Palme d’or.

Il corpo dipinto dallo studio alle pareti di Amburgo

Negli anni ’70 e ’80, Veruschka e Holger Trülzsch hanno prodotto insieme diverse serie fotografiche. InMimicry-dress-art(1973), la pittura imita i vestiti e i due artisti divertono i ruoli del cinema di Hollywood. Veruschka esegue alternatamente personaggi maschili e femminili, giocando con le pose richieste dalle riviste di moda.

In una serie iniziata nel 1978 in una vecchia sala all’asta di Amburgo, l’arredamento prende il sopravvento. Il dipinto assume i colori e le aperità di pareti, porte e metallo. Il corpo si scioglie in questa superficie e lo spettatore deve cercare un dettaglio, una mano o un contorno, per trovarlo. Parte di questo lavoro è apparso nel 1986 nelTrasfigurazioni, con una prova su Susan Sontag.

Veruschka a volte torna al podio: nel 2017 ha terminato la sfilata di Esther Perbandt al Volksbühne a Berlino in un outfit nero. Nella sua vita, il Museo Regionale di Prussia-Orientale ha raccolto una selezione delle sue performance fotografiche con Trülzsch nella mostraLa vista e l’invisibilepresentato a Lunebourg dal 25 aprile al 18 ottobre 2026.

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