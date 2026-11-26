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Il 26 novembre 1941, Georges Catroux proclamò a Beirut l’indipendenza del Libano per conto della Francia libera. Il presidente Alfred Naccache parla di un primo passo. La lettera inviata qualche giorno dopo da de Gaulle agli americani specifica il limite dell’annuncio: lo stato legale del mandato non cambia.

Video: Dalla proclamazione al riconoscimento del Libano

Libnanews editing: voce fuori contemporaneo e sottotitoli in francese. Se la riproduzione inizia in sordità, attivare il suono nel lettore. Il film del luglio 1941 non mostra la proclamazione del 26 novembre. Film F01119 e fotografia dell’11 novembre 1941 (021389): Australian War Memorial, pubblico dominio.

A Beirut, Naccache attende un trasferimento di autorità

Il generale Georges Catroux legge la proclamazione la mattina del 26 novembre. Alle 13.00, il console generale degli Stati Uniti a Beirut, Cornelius Van H. Engert, ha riferito a Washington. Nel suo telegramma, registra la risposta del presidente libanese Alfred Naccache: il paese ha appena ottenuto una prima manifestazione della sua sovranità, ma il trasferimento di tutte le sue prerogative dipende ancora da un trattato.

La Francia si impegna quindi a garantire l’unità politica e l’integrità territoriale del Libano. Naccache ha chiesto alle diverse regioni e comunità di partecipare agli affari dello Stato, mentre la guerra, ha detto, ha impedito alle istituzioni rappresentative di funzionare normalmente. In questo discorso, l’indipendenza effettiva rimane un obiettivo da raggiungere, anche dopo la proclamazione.

La Francia libera riconosce l’indipendenza senza revocare il mandato

L’annuncio venne dopo la campagna dell’estate 1941, durante la quale le forze francesi e britanniche presero il controllo del Levante a spese delle forze di Vichy. La Francia libera ha affidato a Catroux i poteri precedentemente esercitati dall’Alto Commissario. Il 27 settembre ha proclamato l’indipendenza della Siria. Due mesi dopo, annunciò il Libano.

Il 29 novembre, de Gaulle ha stabilito la sua posizione in una lettera destinata ad essere portata all’attenzione di Washington. Egli afferma che l’indipendenza dichiarata deve, infatti, essere limitata ai limiti imposti dalla guerra. In termini legali, la sua lettera dice qualcos’altro: l’atto del mandato rimane invariato. Secondo de Gaulle, qualsiasi emendamento richiede l’accordo del Consiglio della Lega delle Nazioni, il consenso degli Stati Uniti nell’ambito della loro convenzione del 1924 con la Francia, e la conclusione di trattati con i governi del Levante.

Washington aspetta fino al 1944

Il 29 novembre 1941, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha accolto i progressi verso l’indipendenza, ma ha riservato il suo riconoscimento formale. La nuance conta: il comunicato degli Stati Uniti accoglie la dichiarazione senza darle il valore del riconoscimento diplomatico. Gli archivi francesi descrivono, in questa fase, un regime transitorio di cooperazione politica.

La crisi costituzionale del novembre 1943 cambiò l’equilibrio delle forze. Il Parlamento libanese ha votato per abolire le disposizioni del mandato. Le autorità francesi arrestano il presidente Bechara al-Khoury, il capo del governo Riad al-Solh e molti dei loro compagni. Il loro rilascio il 22 novembre diventa la data che il Libano commemora.

Gli Stati Uniti hanno formalmente riconosciuto l’indipendenza libanese l’8 settembre 1944, dopo uno scambio di note con Beirut sui diritti americani esistenti. Il 16 novembre George Wadsworth ha presentato le sue credenziali. Quasi tre anni separano questi due gesti diplomatici dalla dichiarazione di Catroux.

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