Le forti piogge inondarono Piura e diverse località del nord del Perù. Le abitazioni, le scuole e le strade sono state danneggiate. Il Mediatore denuncia il ritardo nella messa in servizio delle pompe. Più a nord, il flusso del fiume Tumbes ha superato la soglia di allarme rosso. I servizi meteorologici prevedono nuove piogge fino a domenica 29 novembre, in un episodio costiero di El Niño annunciato come eccezionale.

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Le forti piogge hanno inondato case, scuole e strade nella regione del Piura del nord del Perù. Il 27 novembre, il Mediatore ha segnato il ritardo nel mettere in servizio le pompe. Più a nord, il fiume Tumbes ha superato la sua soglia di allarme rosso, mentre ulteriori precipitazioni è previsto fino a domenica.

A Piura, le inondazioni sono iniziate giovedì 26 novembre alle ore 17.40, secondo il National Emergency Operations Centre (COEN). I risultati iniziali indicano danni all’alloggio, alle scuole e ad una stazione di polizia. Il Ministero degli Interni peruviano ha riferito interruzioni di traffico sulle rotte Sánchez Cerro, Loreto, Don Bosque e Cinco Esquinas. Non ha identificato una vittima nella sua prima indagine. La valutazione dei danni municipali era ancora in corso Venerdì mattina.

La città di Piura non è l’unica colpita. COEN ha riportato danni in tre settori di Sullana, Los Olivos, 9 Octubre e Villa Primavera. A Salitral, nella stessa provincia, le acque hanno interessato abitazioni e strade a Cabo Verde, Miraflores, Porto Rico e Praderas. Questi risultati riguardano diverse località distinte: non costituiscono un bilancio consolidato per l’intero dipartimento.

Inondazioni in Perù: Perché le pompe ritardate

In una riunione della piattaforma di difesa civile regionale il 27 novembre, il rappresentante locale del Mediatore ha chiesto ai sindaci e al governo regionale di coordinare l’invio di pompe nei quartieri ancora inondati. Secondo il National Civil Defence Institute, l’aereo disponibile non ha iniziato a evacuare l’acqua nel tempo in diversi settori. Il Mediatore ha chiesto che la disponibilità del carburante, la condizione del tubo e la presenza di personale addestrato siano controllati in ogni sito. Ha anche chiesto all’esercito e alla forza aerea di preparare le proprie pompe dove le risorse comunali sono insufficienti.

La priorità fissata il Venerdì è quelle strade in cui l’acqua minaccia l’alloggio o blocca l’ambulanza e l’accesso di emergenza. Queste inondazioni non implicano necessariamente il trabocco di un fiume: a Piura e Salitral, la difesa civile documenta un accumulo di piogge che il suolo e i sistemi di drenaggio non potevano più assorbire.

In Tumbes, il fiume supera la soglia rossa

A mezzogiorno di venerdì, il flusso del fiume Tumbes ha superato 1800 metri cubi al secondo alla stazione El Tigre nel quartiere di San Jacinto, secondo il centro di emergenza regionale. Questo era sopra la soglia rossa. Il Mediatore ha monitorato le misure di protezione nelle aree esposte, comprese le pompe e le sabbie. Ha chiesto al comune di limitare l’accesso al lungomare, dove le sue squadre hanno scoperto che i visitatori erano ancora in viaggio. Questa richiesta non vale la pena interrompere la chiusura.

Il bollettino meteorologico n. 486, valido fino a domenica 29 novembre, prevede tra 5 e 100 millimetri di pioggia al giorno a seconda delle zone della costa nord. Esso pone il più alto rischio in Tumbes e parti della pianura costiera Piura. Queste sono le previsioni di una zona estesa, non già misurate cumulazioni in ogni città.

La commissione scientifica peruviana per seguire El Niño stima che l’episodio costiero, iniziato nel marzo 2026, potesse mantenere un’intensità eccezionale fino al febbraio 2027. Questo corrisponde ad un riscaldamento anormale della superficie dell’oceano vicino al Perù e all’Ecuador. Il pannello prevede flussi superiori a quelli normali in diversi flussi sulla costa nord. A Tumbes, le squadre locali devono ancora completare il censimento di coloro che sono colpiti e dare priorità ai villaggi isolati per la consegna degli aiuti.

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