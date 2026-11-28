Il regolatore B.C. impone al canadese 4,9 milioni di dollari in sanzioni ai Core Capital Partners e a quattro persone. Ha concluso a gennaio che due borse erano state gonfiate artificialmente. Deve ancora decidere se restituire qualsiasi guadagno da queste operazioni di manipolazione.

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Il regolatore B.C. impone al canadese 4,9 milioni di dollari in sanzioni ai Core Capital Partners e a quattro persone. Ha concluso a gennaio che due borse erano state gonfiate artificialmente. Deve ancora decidere se restituire qualsiasi guadagno da queste operazioni di manipolazione.

La B.C. Securities Commission ha annunciato venerdì 27 novembre, sanzioni amministrative contro Core Capital Partners e quattro individui correlati. L’Ordine, datato 25 novembre, fissa la pena totale a 4,9 milioni di dollari e impone restrizioni di accesso al mercato. Ne consegue i risultati del 2026 gennaio sulle operazioni tra il 2017 e il 2019.

Due prezzi gonfiati artificialmente

Il caso riguarda i titoli di Block One e d-Integrated/CNRP, due società quotate in British Columbia. Il giudizio del Consiglio ha rilevato che le transazioni avevano contribuito ad un aspetto ingannevole di attività o ad un prezzo artificiale. Essa ha preso atto, secondo i partecipanti, dell’effettivo controllo delle imprese, della diffusione dei comunicati stampa ingannevoli e dell’utilizzo di campagne promozionali altrettanto fuorvianti.

Il processo, chiamatopompa e scarico, consiste di gonfiare artificialmente il prezzo di una sicurezza e poi vendere azioni a quel prezzo. Gli acquirenti possono quindi pagare un corso che riflette principalmente l’effetto della campagna, piuttosto che le prospettive dell’azienda. La Commissione ha distinto i ruoli di ciascuno nei fatti che ha scelto.

Due proibizioni permanenti, tre durate separate

Core Capital Partners è tenuto a contribuire un milione di dollari canadesi. In particolare, la Commissione vieta l’intervento in mercati di titoli e derivati o la promozione di titoli. Ha inoltre emesso restrizioni permanenti contro Kamaldeep Thindal, il socio e amministratore unico della società, e una penalità di C$1,7 milioni.

Amandeep Thindal, Chief Financial Officer di Core Capital, è responsabile di un milione di dollari canadesi. La Commissione ha fissato i suoi divieti a 25 anni. Yazan Al Homsi, ex vice-presidente degli investimenti, è sanzionato fino a C$850,000 ed è soggetto a restrizioni di 20 anni. Aarun Kumar, noto anche come Aaron Rai Kumar, è tenuto a pagare C$350,000 ed è soggetto a restrizioni di cinque anni.

Per queste tre persone, il termine è dalla data dell’ordine o del pagamento completo della penalità, a seconda dei casi. Le restrizioni riguardano, tra l’altro, l’esercizio delle funzioni esecutive, la consulenza e la promozione dei titoli. L’ordine mantiene eccezioni limitate per determinati investimenti personali effettuati tramite un broker registrato e nei conti registrati previsti dalla decisione.

Ripristino dei guadagni ancora da decidere

I 4,9 milioni di dollari in dollari canadesi sono sanzioni amministrative pagabili alla Commissione. Essi non rappresentano un rimborso per gli investitori o l’importo dei profitti che le persone sanzionate sarebbero tenuti a restituire. La Commissione ha riservato la sua decisione sul rimborso e ha annunciato di pubblicare i motivi dettagliati per le sue sanzioni. Non ha dato un appuntamento per questa fase.

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