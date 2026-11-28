Télé-Québec annuncia una stagione finale per « Awesome! « Due uomini in oro e Rosalie » e « Epic » dal gennaio 2027. Altri titoli, tra cui Passe-Partout, rimangono in onda. L’emittente pubblica vuole sviluppare i suoi formati digitali per il pubblico giovane senza abbandonare il suo canale televisivo.

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Télé-Québec annuncia una stagione finale per « Awesome! « Due uomini in oro e Rosalie » e « Epic » dal gennaio 2027. Altri titoli, tra cui Passe-Partout, rimangono in onda. L’emittente pubblica vuole sviluppare i suoi formati digitali per il pubblico giovane senza abbandonare il suo canale televisivo.

Télé-Québec ha annunciato venerdì 27 novembre che tre programmi torneranno quest’inverno per una stagione finale: il gioco scientificoFantastico!, l’incontro di intervistaDue uomini in oro e Rosaliee concorrenzaEpico. Le emissioni non scompaiono immediatamente dalla griglia. La programmazione pubblicata include il ritorno degli ultimi due di venerdì 8 gennaio, alle ore 20 e alle ore 21 del Quebec.

I titoli che lasciano la griglia e quelli che rimangono

L’emittente annuncia anche la fine delIl mondo della Messa♪,Tempi folli♪,Dare gusto♪,Piano Pubblico♪,Oltre il sessoeKebec. Il comunicato stampa non fornisce una data di rilascio finale per ciascuno di questi sei titoli. Li distingue dai tre programmi le cui stagioni finali sono annunciate a partire da gennaio.

Sui rinnovamenti,Bella e Bumriprendere questo inverno con Normand Brathwaite e deve tornare la prossima stagione per una 25a stagione.Curioso inizio♪,In servizio 24/7eIngegneriasono attesi nell’autunno 2027. Télé-Québec conferma ancheMcSween♪,Un grande tempo♪,Per una volta♪,Kamikazes!♪,Nei mediaeLa salaper il 2027-2028.

Per i giovani,Pass-Part♪,Top CornichoneDivertentemente risorsacontinua. Il ritiro previstoFantastico!quindi non significa che il canale abbandona spettacoli scientifici per i bambini. Continua ad annunciare nuovi episodi diDivertentemente risorsanel suo cancello invernale.

La catena vuole produrre di più per gli altri schermi

Alla vigilia dell’annuncio dei suoi programmi, Télé-Québec aveva proposto una strategia che si concentrava sui contenuti progettati principalmente per scopi digitali. La gestione distingue i bambini di età compresa tra 0-8, 9-14 e 15-17. Si prevede di combinare serie orizzontale e verticale, video di diverse durate, podcast e diretto. Questi formati includono musica, sport, scienza e affari pubblici.

La televisione rimane nell’offerta annunciata. I due comunicati non forniscono un quadro quantitativo dei risparmi, delle presenze previste o dei mezzi riassegnati alla produzione digitale. Inoltre non specificano quali nuovi programmi prenderanno il posto dei titoli che si fermano.

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