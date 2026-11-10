Vecchi affitti: quali protezioni sono discusse?

Le proposte di Halima Kaakour e Nadim Gemayel rilanciano il dibattito sui vecchi affitti in Libano. Essi riguardano il mantenimento di alloggi, aumenti e protezione degli anziani. La relazione parlamentare del 3 novembre sottolinea anche i diritti dei donatori e la conservazione dell’equilibrio del diritto esistente. Le discussioni continuano, senza alcuna nuova protezione da prendere in considerazione. La definizione dei beneficiari e i termini delle locazioni restano da chiarire.

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Gli ex affitti rimangono in discussione nel Parlamento libanese. Le proposte avanzate da Halima Kaakour e Nadim Gemayel mirano, tra l’altro, a proteggere i vecchi inquilini e a rivedere le condizioni di conservazione degli alloggi. Il 3 novembre, la commissione per l’amministrazione e la giustizia ha confermato la sua ricerca di un equilibrio tra diritti di alloggio e diritti di proprietà. Nessuna nuova protezione dovrebbe essere considerata acquisita in questa fase.

In Ashrafieh, gli anziani inquilini appellarono alle loro autorità religiose per denunciare la paura di perdere le loro case. Questa testimonianza, riportata il 10 novembre, pone le persone più fragili al centro di un dibattito che riguarda anche i proprietari. Le proposte esaminate riguardano la durata dei contratti, gli aumenti e le categorie che potrebbero beneficiare di una protezione speciale.

Ex affitti: due approcci alla protezione

La proposta presentata il 25 febbraio 2026 da Halima Kaakour e da diversi deputati prevede un rinnovo annuale di ex affitti residenziali. Combina questa continuità con una revisione degli affitti. Il meccanismo proposto tiene conto delle caratteristiche valutarie di ammortamento e di alloggiamento, seguite da un indice annuo elaborato dall’Ufficio statistico centrale.

Gli autori cercano di evitare di mantenere i locali basati esclusivamente sugli affitti che sono diventati molto bassi dopo il crollo del libro. Vogliono anche preservare le famiglie che non hanno un’alternativa. I pensionati e gli anziani occupano un posto importante in questo argomento.

Un’altra proposta di Nadim Gemayel si concentra sugli inquilini oltre 70 anni di età. Esso mira a tenerli in alloggiamento senza aumentare l’affitto e senza evizione forzata. Questa protezione mirata e il meccanismo di rinnovo più ampio non sono ancora una regola comune adottata.

Castro Abdallah, in rappresentanza del Comitato per i Diritti degli Inquilini, ha parlato di discussioni su una fusione dei due approcci. Descrive un’estensione con aumenti incrementali. Questa presentazione esprime lo stato delle discussioni riportate da un rappresentante inquilino, non il contenuto di una legge emanata.

La Commissione intende preservare l’equilibrio del diritto

Il record ufficiale della riunione del 3 novembre fornisce un chiarimento importante. I deputati dicono che vogliono evitare disposizioni che smantellare legge 2/2017. Allo stesso tempo, stanno cercando soluzioni per situazioni che meritano protezione, sia tra inquilini che tra donatori.

La commissione ha riferito che aveva esaminato le statistiche fornite dal Ministero delle Finanze sull’abitazione ancora interessata. Ha inoltre consultato i dati relativi a procedimenti giudiziari e giudizi in corso. Il comunicato stampa non pubblica questi dati in dettaglio.

I membri hanno accettato i criteri per guidare la stesura di una formula di protezione. Il lavoro era di continuare in una sessione successiva. Questa relazione permette quindi di vedere una discussione strutturata, ma di non concludere che gli emendamenti sono stati votati dal Parlamento.

I proprietari contestano una nuova estensione

I rappresentanti dei proprietari hanno respinto gli emendamenti proposti. In una lettera indirizzata alla commissione, essi ritengono che gli accordi già conclusi tra donatori e inquilini abbiano ridotto il numero di situazioni ancora soggette alle vecchie locazioni. Essi hanno chiesto che la risposta pubblica all’abitazione non si basi su nuovi oneri imposti esclusivamente ai proprietari interessati.

Andira Zouheiri, presidente dell’Autorità immobiliare libanese, difende questa posizione. Inoltre avverte che una modifica delle scadenze potrebbe influire sul contenzioso esistente. I dati presentati in questo dibattito rimangono quelli delle parti, purché una dichiarazione ufficiale dettagliata non consenta la verifica del loro ambito.

La differenza si riferisce quindi alla condivisione dei costi di protezione. Gli inquilini chiedono di restare a casa. I donatori chiedono un reddito adeguato e la possibilità di esercitare i loro diritti. La Commissione afferma che sta cercando criteri per affrontare le difficoltà di entrambe le parti.

L’alloggiamento alternativo rimane il punto sensibile

La domanda supera l’unico affitto mensile. Per una famiglia in pensione, lasciare un appartamento significa trovare un altro alloggio accessibile. I sostenitori della proposta sottolineano che la fragilità del reddito e la mancanza di alternative rendono questa transizione particolarmente difficile.

Il dibattito sta anche rimettendo in circolazione la pista di locazione-adesione. Roni Lahoud, Direttore Generale dell’Istituto Pubblico Habitat, ha parlato di un meccanismo di affitto prima dell’acquisto. Ma questa non è un’offerta immediata per gli ex inquilini. Le sue modalità e i suoi finanziamenti devono ancora essere stabiliti.

Il testo successivo della commissione dovrebbe specificare i beneficiari, la durata delle protezioni e le modalità di revisione degli affitti. Fino all’adozione di questa formula, le proposte Kaakour e Gemayel non possono essere invocate automaticamente come nuovi diritti applicabili a un singolo file.

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