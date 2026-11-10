Turismo: una relazione annuale sulle emissioni in Libano

Il Ministero del Turismo richiede una relazione annuale degli stabilimenti interessati sulle emissioni di gas serra relative alle loro attività. Il metodo deve seguire il modello del Ministero dell’Ambiente. I passaggi resi pubblici il 10 novembre 2026 non specificano le categorie dettagliate degli stabilimenti, la prima scadenza o le sanzioni. Il supporto tecnico è fornito ai professionisti. L’approccio fa parte di un paese che ha già avuto un sistema di reporting aziendale dal 2013.

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Il Ministero del Turismo chiede agli stabilimenti interessati di preparare una relazione annuale sui gas serra relativi alle loro attività. La circolare, i cui elementi principali sono stati resi pubblici martedì 10 novembre 2026, si riferisce al modello del Ministero dell’Ambiente. Esso mira a meglio documentare le emissioni del turismo libanese e incoraggiare pratiche sostenibili.

L’approccio coinvolge entrambe le amministrazioni. I relè di turismo richiedono ai professionisti, mentre l’Ambiente fornisce il metodo di reporting e il supporto tecnico. Le istituzioni devono preparare le loro relazioni e sottoporle secondo le procedure prescritte. Il dipartimento li invita a avvicinarsi ai suoi servizi per i dettagli necessari.

Emissioni turistiche libanesi: modello comune

Il testo pubblicato afferma che la presentazione delle informazioni e la preparazione della relazione si basano sul modello adottato dall’ambiente. Pertanto, non è sufficiente presentare una dichiarazione generale sugli impegni ecologici di uno stabilimento. L’applicazione copre le emissioni derivanti dalla sua attività in un formato definito dall’amministrazione.

Questo riferimento comune dovrebbe fornire un quadro per i dati raccolti. Un hotel, un ristorante o un altro operatore turistico possono utilizzare diverse fonti di energia per operare. Ma il testo reso pubblico non precisa le posizioni che ogni istituzione deve riferire. Inoltre non specifica i fattori di calcolo o i documenti di supporto da allegare.

Questi parametri contano per leggere correttamente un bilancio. La quantità di combustibile consumato e il volume delle emissioni calcolate non significano la stessa cosa. Un rapporto dovrebbe specificare quali misure e quando. Il modello ufficiale è quindi il documento di riferimento per i professionisti interessati.

Un perimetro e un calendario da specificare

La circolare è destinata a « gli stabilimenti turistici interessati », senza pubblicare un elenco dettagliato nei passaggi trasmessi. Non impostano le soglie di capacità o le categorie di classificazione. Essi non permettono di dire che tutti gli hotel, ristoranti, pensioni o altre attività turistiche entrano automaticamente nella stessa zona.

La frequenza annunciata è annuale. Tuttavia, nessuna prima scadenza per il deposito appare nel testo consultato. Manca anche l’anno di attività per il primo rapporto. I professionisti dovranno quindi distinguere la periodicità del documento dal calendario concreto della sua presentazione.

Il testo reso pubblico non menziona sanzioni. Non descriva alcuna multa, sospensione della licenza o controllo specifico associato a questo processo. Questa mancanza di precisione non porta alla conclusione che nessuna regola si applica. D’altra parte, essa vieta la presentazione di tali misure come annunciato il 10 novembre.

Un meccanismo di reporting esiste dal 2013

Il Libano ha già un quadro per la raccolta delle emissioni aziendali. La decisione 99/1 del Ministero dell’Ambiente, presa nell’aprile 2013, incoraggia gli attori privati a trasmettere i loro dati. Il Ministero dell’Economia presenta questo meccanismo come un incentivo. Un modello aiuta i partecipanti a calcolare le loro emissioni per categoria e per gas.

Le società partecipanti possono ricevere un certificato firmato dal Ministro dell’Ambiente. Il presente documento riconosce il loro contributo al meccanismo di segnalazione. Non basta solo per dimostrare che un’azienda ha ridotto le emissioni o raggiunto la neutralità del carbonio.

Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha ricordato ulteriormente questo quadro il 14 gennaio 2025. A Beirut, un incontro sull’azione climatica ha messo in luce la segnalazione volontaria delle imprese. I certificati erano stati rilasciati alle aziende che hanno segnalato le loro emissioni annuali in conformità alla decisione del 2013.

Questo precedente fa luce sull’esistenza di un modello nazionale e sull’assistenza alle imprese. Non affronta tutte le questioni sollevate dalla nuova richiesta di turismo. Le informazioni pubblicate non specificano come questa circolare sia giuridicamente collegata al regime volontario precedentemente presentato.

Assistenza tecnica all’ambiente

Per le istituzioni, il primo passo è quello di ottenere la versione applicabile del modello e le istruzioni di trasmissione. Il Ministero del Turismo invita le parti interessate a consultare i propri servizi. L’applicazione comprende anche il contatto diretto con il progetto di cambiamento climatico del Ministero dell’Ambiente.

Questo servizio può fornire informazioni, assistenza tecnica e supporto per il coordinamento delle procedure. Il numero dato è 01-976555, ext. L’indirizzo commerciale indicato è l.kai@moe.gov.lb.

La prossima precisazione prevista riguarda le istituzioni interessate, il periodo di segnalazione e il primo periodo di deposito. Questi elementi determineranno la tempistica della prima relazione annuale.

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