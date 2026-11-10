CNSS: tre misure per le prestazioni sanitarie

Il CNSS ha annunciato tre misure sanitarie il 10 novembre 2026. La sua partecipazione ai farmaci di miastenia è aumentata dall’80% al 95%, efficace il 5 novembre. Le tariffe per gli atti di anatomopatologia sono moltiplicate di quattro, mentre la neonatologia si unisce alle specialità riconosciute. Il comunicato stampa non dettaglia tutte le scale o le date di applicazione. Queste modifiche riguardano vantaggi specifici e non calcolano automaticamente il rimborso di un singolo file.

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Il Fondo nazionale di previdenza sociale (CNSS) annuncia tre cambiamenti nei suoi benefici per la salute in Libano. Martedì 10 novembre 2026, il suo Direttore Generale Mohammad Karaki, firmò le note 854, 855 e 856. Si riferiscono a farmaci per la miastenia, la neonatologia e l’anatomopatologia.

La misura più precisamente datata è per i farmaci per il trattamento della miastenia. La partecipazione del Fondo è aumentata dall’80 per cento al 95 per cento, sia all’interno che all’esterno dell’ospedale. Il comunicato CNSS fissa la sua applicazione il 5 novembre 2026, cinque giorni prima dell’annuncio delle nuove note.

CNSS benefici per la salute: tre cambiamenti distinti

Questo aumento è nella nota 854. Il testo annunciato si basa sul decreto 4229 del 30 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48, datato 5 novembre. Il guadagno annunciato rappresenta 15 punti di partecipazione per i medicinali interessati. Questo non è un aumento generale di tutti i rimborsi farmaceutici.

La portata di questa misura rimane quella dei farmaci destinati a trattare la miastenia, per i beneficiari del CNSS. Né l’elenco né i prezzi sono indicati nel comunicato stampa. Inoltre non dettaglia i documenti necessari per esaminare un singolo file.

Il tasso del 95 per cento riflette il contributo statutario annunciato dal Fondo. Solo non consente il calcolo dell’importo da pagare per un determinato ordine. Le spese riconosciute e le condizioni applicabili al caso rimangono decisive. L’annuncio quindi non permette di dire che ogni paziente pagherà solo il 5% del prezzo visualizzato in farmacia.

Neonatologia entra in specialità riconosciute

Nota 855 aggiunge la specialità dei neonati prematuri. Imposta anche il valore delle visite mediche durante il trattamento, secondo il comunicato stampa. Tuttavia, la scala non riproduce la scala.

Tale decisione si basa sulla decisione del Consiglio direttivo 33 del 22 ottobre 2026. L’autorità di controllo ha approvato il 4 novembre, con riferimento 126/1. Il comunicato non specifica separatamente la data di entrata in vigore di questa disposizione.

L’aggiunta riguarda una specialità medica e le visite che le corrispondono. Non costituisce l’annuncio di un rimborso completo di qualsiasi ricovero neonatale. Questa presentazione non include un massimale generale sull’importo o l’importo al giorno del trattamento.

Una tariffa quadruplicata per gli atti di anatomopatologia

La terza nota, n. 856, moltiplicata per quattro la tariffa di anatomopatologia, di cui alla lettera A del comunicato stampa. Assegna al medico specializzato il 50% del valore di questa lettera tariffaria.

Questa condivisione riguarda la remunerazione del professionista nella tassa per l’atto. Il 50% non descrive l’importo rimborsato al paziente. Il Fondo non fornisce, nel suo annuncio, il vecchio valore di A o il suo nuovo valore in libbre libanesi.

L’aumento è il risultato della decisione del Consiglio di governo 32 del 22 ottobre. Ha ricevuto l’approvazione dell’Autorità di Fiducia n. 124/1 del 4 novembre. Come per la neonatologia, il rilascio non fornisce una data di applicazione separata. La data del 5 novembre, specificatamente associata a miastenia, non può quindi essere estesa a tutte e tre le misure.

Annunci preparati con ospedali

Questi cambiamenti si sono verificati dopo una riunione del 6 novembre tra Mohammad Karaki e una delegazione del sindacato ospedaliero privato. Il Dr. Pierre Yared aveva discusso delle relazioni finanziarie e dei benefici per le persone assicurate. La revisione dell’atto di anatomopatologia e l’introduzione della neonatologia erano allora tra le misure previste.

Le note del 10 novembre forniscono ora un quadro chiaro per entrambi. Essi rimangono separati dai tassi di consulenza in pratica e dai termini e condizioni per la fissazione dei benefici. Una modifica del metodo di pagamento non cambia di per sé la tariffa di un atto o i diritti del beneficiario.

Il CNSS presenta queste nuove disposizioni come un passo verso il miglioramento delle prestazioni sanitarie. Indica inoltre che il progetto per calcolare il prezzo dei medicinali su base mediana sta entrando nelle sue fasi finali. Il suo comunicato non annuncia tuttavia la sua attuazione e non fornisce un calendario definitivo per questa altra riforma.

Foto di copertina: davanti al centro medico dell’American University di Beirut. Libnanews Bank Archive, data di ripresa non stabilita. Illustrazione del settore ospedaliero, senza particolare legame tra l’istituzione e le decisioni annunciate. intera fotografia conservata; composizione Libnanews.

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