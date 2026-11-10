UNIFIL e la Marina libanese: preparare il relè in mare

UNIFIL ricorda la sua missione marittima a fianco della marina libanese: per prevenire l’ingresso non autorizzato e gli equipaggi dei treni. Il quadro firmato nel dicembre 2025 prevede un graduale aumento delle responsabilità nazionali. Radars, simulatore e formazione devono preparare questa autonomia, senza ulteriore trasferimento annunciato il 9 novembre. Il promemoria fa parte dei preparativi per la fine del mandato delle Nazioni Unite, previsto per il 31 dicembre 2026. Non conferma che le forze navali libanesi hanno già acquisito tutte le capacità necessarie.

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UNIFIL e la Marina libanese continuano a collaborare per impedire l’ingresso di armi non autorizzate dal mare. In un promemoria del 9 novembre 2026, la missione evidenzia anche il suo lavoro di formazione e assistenza tecnica. L’obiettivo rimane quello di permettere alle forze navali libanesi di assumere queste responsabilità indipendentemente. Il messaggio non è l’annuncio di un nuovo trasferimento. Esso descrive una preparazione progressiva, già sotto l’ombrello di un accordo operativo firmato nel dicembre 2025.

La componente marittima della United Nations Interim Force in Libano, nota come MTF, opera da ottobre 2006. La sua distribuzione ha risposto a una richiesta del governo libanese. Vent’anni dopo, UNIFIL ricorda le due componenti di questo impegno: contribuire alla sicurezza marittima e rafforzare le capacità della marina nazionale.

Il testo del 9 novembre non indica alcun intercetto, sequestro o nuovo esercizio. Né annuncia che la marina libanese può ora svolgere tutte le missioni interessate da sola. Si concentra sulla cooperazione, l’assistenza tecnica e la formazione necessaria per raggiungere questa autonomia nel tempo.

UNIFIL e la marina libanese: monitoraggio degli approcci del paese

La forza marittima assiste le autorità libanesi nel monitorare le loro acque territoriali e nel garantire la loro costa. Aiuta a prevenire l’arrivo di armi e materiali correlati senza autorizzazione via mare. Questa missione fa parte dell’attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701, adottata nel 2006.

La MTF è la prima forza navale integrata in un’operazione di pacificazione delle Nazioni Unite. La sua portata copre l’intera costa libanese. Il foglio di presentazione della missione contiene una lunghezza di 110 miglia nautiche da pattugliare, circa 204 chilometri.

Questa cooperazione combina operazioni offshore con lo sviluppo delle risorse nazionali. Le navi internazionali forniscono supporto mentre gli equipaggi libanesi consolidano le loro competenze. L’obiettivo rimane quello di consentire alle forze navali e di sicurezza del paese di svolgere questi compiti stessi.

La composizione di questa forza si evolve con i contributi degli Stati. Nel suo aggiornamento del 29 ottobre 2026, UNIFIL identificò due navi, fornite dal Bangladesh e dalla Germania. Questa dichiarazione descrive i mezzi allora presenti, senza pregiudicare il loro programma di prelievo individuale.

Un quadro firmato a Beirut nel dicembre 2025

La preparazione del relè si basa su disposizioni prima del promemoria del 9 novembre. Il 23 dicembre 2025, le due forze firmarono un nuovo quadro operativo alla base navale di Beirut. L’ammiraglio Stephan Plath rappresentava la MTF. L’ammiraglio Mustapha El Aly rappresentava la marina libanese.

Questo documento organizza la loro cooperazione per il 2026. Esso prevede una maggiore responsabilità delle forze libanesi per la sicurezza delle acque territoriali. Le sue procedure riguardano il monitoraggio di queste acque e l’esecuzione delle missioni di sicurezza marittima.

Il quadro prevede anche un ruolo internazionale in evoluzione. La MTF deve gradualmente passare dalla partecipazione attiva ai compiti di sicurezza alla consulenza, alla formazione e all’osservazione. La formazione dei marinai libanesi rimane una componente di questa transizione.

L’accordo prevede una maggiore integrazione delle unità libanesi nelle strutture comuni a entrambe le forze. Tuttavia, questo progresso dipende dalla disponibilità operativa delle unità interessate. La firma del quadro non significa quindi che l’autonomia sia già stata acquisita. Esso stabilisce un’organizzazione di lavoro per la costruzione di capacità nel 2026.

Dai radar costieri alle operazioni

Il 13 febbraio 2026, il comandante della marina libanese ha dettagliato diversi risultati di questa cooperazione. Mustapha El Aly citò lo sviluppo della conoscenza dello spazio marittimo. Si basa su una rete di radar avanzati, che si estende a nord da Arida a Naqurah nel sud.

Questa rete è uno dei modi in cui le forze navali possono monitorare il loro ambiente operativo. Il Comandante ha anche fatto riferimento a una migliore preparazione edile e gestione delle operazioni. Esso ha collegato questo progresso ad una valutazione più accurata dei rischi marini.

La formazione non si limita alla prevenzione del traffico di armi. Riguarda anche la ricerca e il salvataggio. Il funzionario libanese ha descritto la capacità di costruzione come un altro risultato del sostegno internazionale. La sicurezza in mare comprende quindi capacità di sorveglianza, navigazione e assistenza per le persone in difficoltà.

Allenatori, in camera e in mare

La preparazione del personale è fondamentale per questo processo. La marina libanese utilizza un simulatore di navigazione presso la Scuola Navale. Le squadre specializzate della marina tedesca partecipano alla formazione di ufficiali e ufficiali non autorizzati.

Queste sessioni si concentrano sulla navigazione sicura e sulle manovre in mare. Essi mirano a migliorare le competenze dell’equipaggio e ridurre il rischio di incidenti. Essi completano le attività pratiche svolte con i pescherecci della forza marittima.

Il 17 giugno 2026, UNIFIL descrisse la continuazione di un programma di formazione sostenuto, sia in classe che in mare. Queste attività sono state integrate nel quadro firmato a dicembre. Le presentò come preparazione per maggiori responsabilità libanesi nelle acque territoriali.

Il capo dell’UNIFIL, il generale Diodato Abagnara, ha poi sottolineato il graduale miglioramento della preparazione del personale. Ha anche sottolineato il coordinamento, la comprensione reciproca e la fiducia nelle operazioni congiunte. Questi elementi informano il significato del promemoria di novembre: l’assistenza tecnica accompagna l’apprendimento continuo operativo.

Termine di mandato senza autonomia automatica

Questa preparazione avviene quando il mandato UNIFIL si chiude. La risoluzione 2790 prevede la cessazione delle operazioni il 31 dicembre 2026. Un prelievo ordinato e sicuro deve quindi avvenire entro un anno.

Questo calendario generale non costituisce una certificazione delle capacità della marina libanese. Il richiamo del 9 novembre non fornisce alcun nuovo programma di trasferimento marittimo dettagliato. Né pubblica la valutazione finale dell’autonomia delle unità. Il CCF mantiene un criterio concreto: la loro disponibilità operativa ad assumere più responsabilità in mare.

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