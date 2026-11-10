Rifiuti in Kfour: l’ambiente cerca giustizia

Il Ministro dell’Ambiente Tamara al-Zein ha seguito la richiesta dell’Ufficio Pubblico Procuratore di Nabatiyah di indagare sugli incendi presso il deposito selvaggio di Kfour. La sua lettera del 29 ottobre prevede diverse possibili cause e misure tecniche se l’accumulo di gas è confermato. I residenti hanno anche denunciato un nuovo fumo nero nella zona di Toul e Kfour. Le loro accuse di scottatura volontaria rimangono separate dai fatti sanciti dalla giustizia. In questa fase non sono stati annunciati risultati di indagine o responsabilità individuale.

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Il Ministro dell’Ambiente, Tamara el-Zein, ha rilanciato lunedì 9 novembre 2026 il seguito giudiziario al selvaggio deposito Kfour. La combustione dei rifiuti in Kfour e nel settore confinante di Toul è oggetto di ulteriori reclami da parte degli abitanti di Nabatiyah. Il dipartimento chiede di identificare le cause degli incendi e le potenziali responsabilità. Nessun risultato giudiziario è stato annunciato.

Il Ministro ha incontrato Najat Abu Chacra, Procuratore Generale della Corte d’Appello del Governatorato di Nabatiyah. Lo scambio ha riguardato i passi compiuti dopo una lettera ministeriale del 29 ottobre. Questo documento ha chiesto l’avvio di un’indagine sugli incendi ricorrenti nel deposito dei rifiuti solidi nell’area di Kfour.

Il comunicato ministeriale evidenzia i rischi che il fumo pone ai residenti e all’ambiente. Si riferisce a emissioni inquinanti, gas e particelle che possono degradare la qualità dell’aria. Tuttavia, non fornisce risultati di misurazioni atmosferiche o controlli medici per quantificare gli effetti di questo episodio.

Rifiuti bruciati in Kfour: cause ancora da stabilire

Il Dipartimento vorrebbe che l’indagine considerasse diverse possibili spiegazioni. Cita combustione spontanea relativa all’accumulo di gas, una fonte di accensione esterna e possibili guasti nella gestione o monitoraggio del sito. Ha proposto l’uso di esperti tecnici, se necessario.

Queste possibilità costituiscono vie di verifica. L’approccio del dipartimento non è in conflitto tra loro. Né designa un pompiere. Le responsabilità e il possibile follow-up legale devono dipendere dagli elementi stabiliti dalle indagini.

La posta fornisce anche una risposta tecnica condizionale. Se l’accumulo di gas è confermato, il dipartimento richiede che l’ente responsabile prepara e implementa soluzioni ingegneristiche. In particolare, menziona uno strato di suolo isolante sui rifiuti per prevenire nuovi incendi.

Questa è una delle richieste fatte alla giustizia. Il comunicato non afferma che è già stato imposto o eseguito. Il Comitato chiede che il Ministero sia informato delle disposizioni adottate per monitorare la loro attuazione e valutare la loro efficacia.

Un nuovo allarme per gli abitanti di Nabatiyah

Lo stesso lunedì, i residenti hanno fatto appello al ministro e alle autorità giudiziarie responsabili dell’ambiente. Un’agenzia di stampa ha riferito la presenza nel pomeriggio di fumo nero su Nabatiyah e le località circostanti. La relazione riguardava rifiuti, materie plastiche e depositi di rottami nel settore di Toul e Kfour.

Gli abitanti descrivono episodi quasi settimanali. Si lamentano di odori pesanti e polvere nera, e sono particolarmente preoccupati per i bambini e gli anziani. Il loro appello comprende Zibdine, Harouf, Toul, Kfour, Doueyr, Charqiyah, Nmariiyah, Deir el-Zahrani e Habbouche, così come il settore Iqlim al-Touffah.

Gli autori del comunicato attribuiscono questi incendi ad azioni deliberate finalizzate allo smaltimento dei rifiuti. Quell’accusa appartiene a loro. Essa non costituisce un accertamento e non consente l’imputazione di un reato a una persona o organizzazione identificata.

Comuni per rafforzare il monitoraggio

Tamara el-Zein chiede ai comuni interessati e alla loro unione di accompagnare il procedimento giudiziario. Esso chiede loro di intensificare i controlli e le ispezioni sul campo, all’interno della loro competenza. Esso vuole anche regolare raccolta e trasporto di rifiuti.

Il Ministero afferma che si riserva il diritto di presentare un’azione civile contro qualsiasi persona il cui coinvolgimento sarebbe stabilito. Questa posizione annuncia una possibilità di persecuzione, non una condanna. Il ministro ha dichiarato di voler seguire la questione fino a quando non sono state identificate le responsabilità e sono state adottate misure di protezione.

Nella sua dichiarazione, la Commissione rinvia l’inquinamento alle difficoltà già sperimentate dal popolo del Sud a causa degli attacchi israeliani. Lei insiste per proteggere la loro salute e si rifiuta di permettere al fumo di aggiungere un nuovo test alla loro vita quotidiana.

Il monitoraggio è ora incentrato su due questioni specifiche: i risultati tecnici che spiegheranno gli incendi e le misure che impediranno la loro ricorrenza. Il comunicato stampa del 9 novembre non specifica una data per un parere esperto, una decisione giudiziaria o un lavoro sul deposito.

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