Vår Energi ha concluso un accordo per prendere il controllo delle attività norvegesi di ConocoPhillips e un interesse per un terminal petrolifero britannico. I gruppi stimano la transazione a 4,425 miliardi di dollari, ma il pagamento netto previsto è significativamente inferiore. Il trasferimento rimane soggetto ad autorizzazione, per una chiusura prevista all’inizio del 2027.

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Vår Energi ha annunciato lunedì 23 novembre un accordo per riprendere le attività norvegesi di ConocoPhillips e una partecipazione in un terminal petrolifero britannico. Il valore di riferimento è di 4.425 miliardi di dollari, ma entrambi i gruppi stimano l’importo netto in contanti alla chiusura a circa 2,5 miliardi di dollari. In particolare, l’attuazione dipende da una luce verde del Ministero dell’energia norvegese.

Ciò che Vår Energi riprende nel Mare del Nord

Il campo di applicazione riguarda due società di ConocoPhillips: la sua filiale norvegese e quella che detiene la sua partecipazione nel terminal Teesside nel Regno Unito. Nel cuore del portafoglio norvegese è Ekofisk, ancora operato da ConocoPhillips secondo la Direzione Norvegese Offshore Business. La produzione di prova di questo deposito è iniziata nel 1971 e il funzionamento regolare nel 1972.

Vår Energi assumerebbe il ruolo di operatore nel grande set Ekofisk, non la proprietà esclusiva dei settori interessati. Il portafoglio comprende aziende in 13 campi di produzione, a seconda dell’acquirente. Nel 2025, ConocoPhillips produsse circa 120.000 barili di olio equivalente al giorno. Questa cifra descrive l’attività venduta: non corrisponde ad un aumento della produzione annunciato per il mercato europeo.

Nel Regno Unito, l’operazione ha riguardato la partecipazione del 40,25 % di ConocoPhillips nel terminal petrolifero di Teesside e il suo ruolo di operatore. Di conseguenza, la modifica riguarda i diritti dei depositi e il funzionamento delle strutture già utilizzate per evacuare e ricevere il petrolio. Il venditore afferma che la transazione include anche gli obblighi di smantellamento associati alle attività trasferite.

Perché 4.425 miliardi non saranno pagati alla recinzione

La cifra di 4,425 miliardi è il valore scelto per l’accordo il 1° gennaio 2026, data di riferimento economico. Viene utilizzato per calcolare il prezzo e non significa che il trasferimento di proprietà ha già avuto luogo. ConocoPhillips stima gli adeguamenti concordati a circa 500 milioni di dollari, portando il totale previsto a circa 3,9 miliardi di dollari.

Quest’ultimo importo comprende circa 1,4 miliardi di dollari di tasse relative all’anno fiscale 2026, pagabile nella prima metà del 2027. Il venditore si aspetta quindi circa 2,5 miliardi di dollari in proventi in contanti netti. L’acquirente dà lo stesso ordine di grandezza per il pagamento alla chiusura, tenendo conto in particolare dei flussi generati dall’attività trasferita dalla data di riferimento e dei consueti aggiustamenti. Queste valutazioni restano provvisorie fino alla conclusione dell’operazione.

Una nuova dimensione che dipende da due operazioni

Vår Energi ha un obiettivo di produzione di oltre 500.000 barili di olio equivalente al giorno a metà degli anni 20. Questo è un obiettivo di gruppo, non un impegno di produzione per il portafoglio ConocoPhillips da solo. I confronti delle dimensioni presentati dall’acquirente includono anche la sua riconciliazione annunciata separatamente con BlueNord.

Entrambi i gruppi mirano alla fine del primo trimestre del 2027 per completare la divestitura. L’accordo modifica già i loro piani di investimento e di smaltimento, ma non cambia l’operatore registrato di Ekofisk o i volumi effettivamente consegnati. Il passo successivo è quello di ottenere le approvazioni normative e governative.

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