A Nahr al-Kalb, Joseph Aoun ha ribadito il 21 novembre che una sola autorità deve decidere sulla difesa del Libano. Non ha annunciato alcuna nuova disposizione o data di attuazione. Dal 2025, il Consiglio dei ministri ha incaricato l’esercito di attuare un piano i cui dettagli sono riservati e di riferire al governo. I risultati delle Nazioni Unite documentano alcuni fatti senza misurare tutte le armi tenute al di fuori dello Stato.

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Alla vigilia dell’indipendenza, Giuseppe Aoun difese ancora una volta un’unica autorità sulle armi in Libano. Il Presidente non ha fissato nuove scadenze o misure. Per misurare la transizione dal discorso all’azione, è necessario tornare alle decisioni del Consiglio dei ministri, alle relazioni dell’esercito e ai risultati pubblicati dalle Nazioni Unite. Nessuno di questi documenti, presi in isolamento, prova che il monopolio è acquisito.

Il Consiglio dei ministri decide; rapporti dell’esercito

Il 5 agosto 2025, il Consiglio dei ministri istruì l’esercito a preparare un piano per attuare la sua decisione di riservare le armi alle autorità legittime. Un mese dopo, il governo ha accolto il piano del comando. Tenne i suoi contenuti e le sue deliberazioni riservate, mentre chiedeva all’esercito un rapporto mensile. Il regime prevede quindi una relazione al governo, non la pubblicazione mensile di una valutazione dettagliata.

Il 6 ottobre 2025 i ministri hanno considerato una prima relazione. L’8 gennaio 2026 divennero nuovamente consapevoli del progresso. Hanno chiesto la continuazione del piano e per i preparativi per la continuazione a nord del fiume Litani. Il 16 febbraio la Commissione ha dichiarato di aver preso atto di una nuova relazione mensile. Preparare un passo, prendere nota di una relazione e trovare che l’obiettivo è raggiunto sono tre decisioni diverse.

Il monopolio delle armi in Libano: ciò che l’ONU ha visto

La relazione del segretario generale del 12 novembre riguarda il periodo dal 21 giugno al 20 ottobre 2026. Separa ciò che l’UNIFIL osservava direttamente dalle dichiarazioni dell’esercito libanese, Israele e Hezbollah. L’esercito annunciò sequestri nelle aree pilota a settembre. UNIFIL, da parte sua, ha osservato la presenza di armi non autorizzate in diverse occasioni nel Sud. Questi documenti documentano gli eventi. Non sono né un inventario di arsenal né un calcolo della quota rimanente.

La relazione afferma che l’accordo quadro annunciato il 26 giugno prevede un processo graduale e reciproco, che collega il ripristino dell’autorità libanese, il disarmo verificato dei gruppi non statali e il ritiro israeliano. Le Nazioni Unite osservano diverse interpretazioni e difficoltà di applicazione nelle aree pilota. Hezbollah ha respinto questo quadro e ha difeso un dialogo interno sulla strategia di difesa dopo il ritiro israeliano e la cessazione degli attacchi. Questa è la sua posizione, non una condizione adottata dal governo libanese.

Quale discorso di indipendenza non decide

Nel suo ordine del giorno del 19 novembre, il comandante in capo dell’esercito riaffermò che avrebbe implementato le decisioni del potere politico. Egli ha anche dichiarato che le violazioni e l’occupazione israeliana stavano ostacolando la distribuzione dell’esercito al Sud. Due giorni dopo, a Nahr al-Kalb, Joseph Aoun ha chiesto un trattamento simultaneo della fine dell’occupazione israeliana e delle armi e delle decisioni prese dallo Stato. Non ha rilasciato un nuovo rapporto o annunciato un accordo sulla sequenza.

Il divario tra i documenti è significativo. Una dichiarazione presidenziale commette una linea politica; una decisione del Consiglio dei ministri affida una missione; una relazione la riferisce in un determinato periodo. Al fine di determinare se la politica sta entrando in una nuova fase dopo il discorso del 21 novembre, richiederà una decisione pubblica che la designa o una valutazione datata per verificare i suoi risultati. La relazione dell’ONU di novembre termina il 20 ottobre e non consente di giudicare le seguenti settimane.

Joseph Aoun e Nawaf Salam, archivio Libnanews. L’immagine non mostra né la cerimonia del 21 novembre né una riunione del Consiglio menzionata in questo articolo.

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