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Cosa possiamo condividere con i vicini la cui fede non è condivisa? Gli scritti di Georges Khodr fanno la domanda in due luoghi diversi. In un intervento teologico, interroga ciò che un cristiano può riconoscere in altre tradizioni. In un testo sulla cittadinanza, ha chiesto che persone di diverse denominazioni potrebbero decidere insieme. Entrambi gli approcci iniziano dal disaccordo, senza renderlo un ostacolo a una vita comune.

Nel 1971, leggendo altre tradizioni senza rimuovere le differenze

In Addis Abeba, davanti al comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il metropolita del Monte Libano parla dell’azione dello Spirito oltre i confini visibili della Chiesa. Il suo intervento non mette tutte le convinzioni sullo stesso piano. Essa propone una lettura cristiana esplicita: per Khodr, si può riconoscere in altri segni della presenza di Cristo senza chiedere loro di adottare prima il linguaggio della Chiesa. L’incontro quindi non implica che una tradizione diventi copia di un’altra.

Nelle istituzioni, scrivere insieme la legge

L’11 febbraio 2012, in un testo sulle religioni, le confessioni e il secolarismo, Khodr ha mosso la domanda. Un credente può obbedire ai requisiti spirituali nella coscienza; Come cittadino, partecipa ugualmente alla stesura delle leggi con gli altri. Il numero dei fedeli di una confessione non è sufficiente, nella sua argomentazione, a legittimare l’imposizione delle sue regole su tutti. Non si tratta più di una lettura teologica della fede degli altri, ma delle condizioni per una decisione pubblica comune.

Dall’istruzione ai testi pubblici

Un ex insegnante di teologia pastorale e islamologia presso l’Institut Saint-Jean-Damascene di Balamand, Khodr ha portato queste domande in diversi contesti, dall’insegnamento alla scrittura pubblica. VolumeChristian in una società plurale, stabilito da Olga Lossky e pubblicato alle Edizioni del Cerf nel 2025, offre un punto di entrata in francese. Leggere i due testi fianco a fianco rende possibile distinguere ciò che Khodr ha dalla sua tradizione da quello che chiede ai cittadini che non lo condividono: non credere nello stesso modo, ma decidere su un piede uguale.

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