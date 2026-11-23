6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Camila Nebbia, un sassofonista e compositore argentino con sede a Berlino, ha posto una storia familiare libanese al centro di un progetto su larga scala. Faceva parte del programma Jazzfest di Berlino del 30 ottobre 2026, e faceva parte delle memorie inedite del suo bisnonno Abraham Breide, che aveva lasciato il Libano per l’Argentina. Non è quindi un annuncio di concerto, ma piuttosto una precisazione di questo approccio artistico.

Una memoria familiare, diverse lingue

La presentazione del festival avvicina questa vecchia partenza al percorso migratorio da Nebbia in Europa. La musica dialoga con le immagini familiari girate in 8 e 16 mm, così come con i film che ha dipinto e lavorato con l’acido. Andro Manzoni partecipa alla dimensione visiva del progetto. Il programma ha annunciato dieci musicisti, tra cui Kit Downes, Lesley Mok e Ludwig Wandinger.

Il link libanese qui si basa su una storia trasmessa in famiglia, non su una pretesa di rappresentare l’intera diaspora. I documenti di presentazione non specificano il villaggio originale di Breide o la data della sua partenza. Né sono un resoconto di rappresentanza.

Dal sassofono al cinema

Nato a Buenos Aires, Nebbia presenta una pratica che va oltre l’unico strumento: improvvisazione, composizione, arti visive e programmazione. Il suo corso di formazione combina sassofono classico con conservatorio Astor Piazzolla, jazz con conservatorio Manuel de Falla e cinema con Universidad del Cine. Quest’ultima parte dà un contesto concreto al luogo del film nel suo lavoro.

La sua attività coinvolge anche la creazione di spazi collettivi. È associata a Guillotina a Buenos Aires e Disfigured Rivers a Berlino, due piattaforme di concerti e cofondò l’etichetta Lilailaila con Maria Grand e Marta Sánchez. Queste iniziative pongono il suo progetto di famiglia in una pratica continua di collaborazione, piuttosto che in un tributo isolato.

Un progetto di dialogo a Berlino

Nel suo comunicato stampa del 10 settembre 2026, Jazzfest presentò Nebbia tra gli artisti stabiliti a Berlino i cui percorsi collegano diversi continenti e linguaggi musicali. L’edizione, organizzata dal 29 ottobre al 1° novembre, ha riunito nel suo programma ventiquattro formazioni e diverse creazioni mondiali. La memoria di Breide fu così inclusa in un festival esplicitamente dedicato alle diffusioni artistiche e alle questioni di appartenenza.

Illustrazione: dettaglio di un sassofono fotografato nel 2022. Questa immagine generica non rappresenta Camila Nebbia, il suo strumento, né il concerto di Berlino. Foto: Caique Araujo / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews