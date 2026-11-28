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I volumi di tubi venduti da Vallourec rimbalzarono nel terzo trimestre del 2026, ma la loro redditività diminuì. Nei suoi conti pubblicati venerdì 20 novembre, il gruppo francese riferisce che la congestione dei porti a sud dello Stretto di Ormuz ha ritardato le consegne e la loro fatturazione. Il suo reddito operativo lordo (GAR) è di 181 milioni di dollari, in calo del 26% anno su anno.

Vallourec: più tubi venduti, meno margine

Vallourec ha venduto 274.000 tonnellate di tubi da luglio a settembre, 12% in più rispetto al trimestre precedente. Il fatturato del Gruppo è aumentato da 886 milioni di dollari a 956 milioni di dollari nello stesso periodo. Tuttavia, il margine RBE è sceso dal 21,4% al 18,9%. Nel corso di un anno, le tonnellate sono diminuite del 10 per cento, mentre i ricavi per il gruppo sono aumentati da 1.068 miliardi di dollari a 956 milioni di dollari.

Questo spostamento può essere visto nel ramo Tubes. La sua RBE per tonnellata era di $592, rispetto al 722 nel trimestre precedente. Il gruppo cita costi logistici più elevati in Medio Oriente, prezzi più bassi e composizione delle vendite, e un problema temporaneo in un subappaltatore americano. La miniera brasiliana pesava anche sui conti: Vallourec riporta le vendite di minerali inferiori, sullo sfondo dei prezzi più bassi e il trasporto più costoso per la Cina.

In Medio Oriente, consegne tardive

Il produttore fornisce tubi utilizzati in particolare nei pozzi di petrolio e gas. Secondo la sua gestione, l’attività di perforazione riprese in parte nella regione nel terzo trimestre. Ma alla fine del periodo, le aspettative alle banchine hanno interrotto il programma di consegna. Il gruppo ritiene che la maggior parte dei costi logistici aggiuntivi dovrebbe essere rimborsata nei prossimi trimestri, senza quantificare questi rimborsi nei suoi risultati.

Le vendite di Tubes in Medio Oriente ammontavano a 83 milioni di dollari nel terzo trimestre, il 4% in più rispetto al secondo, ma il 14% in meno di un anno prima. Circa $1 in cinque delle vendite globali del settore provengono da questa regione nel trimestre. Questa cifra misura le vendite da Vallourec, non un calo equivalente di perforazione o traffico portuale regionale.

I ritardi portuali pesano anche sul quarto trimestre

Il gruppo sta guardando un RBE di $170 a $210 milioni nel quarto trimestre. Questa gamma presuppone che i ritardi nell’attraversamento a sud di Ormuz non aumentino ulteriormente e che la situazione geopolitica non si deteriora in modo significativo. Per tutto il 2026, Vallourec prevede una RBE da 760 a 800 milioni di dollari. Il gruppo non specifica il calendario per il recupero delle consegne o gli importi che si prevede di recuperare dal nolo. I prossimi risultati annuali sono previsti per il gruppo il 26 febbraio 2027.

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