Il 25 novembre, Neuralink ha annunciato che aveva ricevuto luce verde FDA per lanciare il processo LINK. Le presentazioni non sono valide per la vendita.

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Spostare un cursore senza muovere la mano è già possibile per i partecipanti alle prove Neuralink. Il 25 novembre, la società ha annunciato che aveva ricevuto la luce verde della FDA per lanciare LINK, una prova cardine nelle persone con grave paralisi relativa alla sclerosi laterale anyotrofica (ALS). L’autorizzazione annunciata riguarda il test, non la commercializzazione dell’impianto.

Cosa fa il cursore

Nel sistema presentato dall’azienda, l’impianto registra segnali cerebrali associati a un’intenzione di muoversi. Un software prende un controllo digitale. Le istruzioni fornite ai partecipanti sono, per esempio, di immaginare un movimento a mano per dirigere il puntatore. Secondo Neuralink, gli utenti dei suoi test possono di solito spostare il cursore e simulare i clic destro e centrale di un mouse. Le prestazioni variano dal partecipante al partecipante.

Ciò consente alle dimostrazioni pubblicate della società di scegliere un elemento sullo schermo, comunicare o utilizzare determinati giochi. Funzioni come la sedia o il braccio robotico sterzo sono testati separatamente e non sono disponibili a tutti i partecipanti. La dimostrazione di un puntatore non implica il recupero di un movimento fisico o la lettura di pensieri in generale.

Il prossimo test si concentra sull’uso quotidiano

Neuralink dice che si basa su più di 30 persone con sede negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito per studi preliminari. Questo totale, comunicato dallo sponsor, aggrega diverse prove. Non rappresenta la forza lavoro LINK o misura l’efficacia del dispositivo nelle persone con ALS.

Il nuovo test deve esaminare la sicurezza, l’affidabilità a lungo termine e la capacità dei partecipanti di utilizzare i dispositivi digitali nella loro vita quotidiana. La società ha annunciato l’apertura delle registrazioni. Non ha pubblicato alcun risultato per questo test: le prestazioni presentate finora non indicano ancora quanti partecipanti saranno in grado di svolgere questi compiti da soli, quanto spesso o per quanto tempo.

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