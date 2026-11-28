Le stazioni di polling si sono chiuse alle 20 dopo un’estensione di un’ora. Alle ore 16.00, l’autorità elettorale ha annunciato la partecipazione del 21,90 per cento per i comuni e del 20,91% per i wilayas.
Stazioni elettorali locali chiuse sabato 28 novembre alle ore 20 Algeri. La National Independent Election Authority, ANIA, aveva esteso l’elezione in tutto il paese entro un’ora. Il conteggio è iniziato dopo la chiusura, in presenza dei rappresentanti della lista. Nessun risultato consolidato è ancora stato confermato.
Due schede e due turni
Gli elettori hanno nominato per cinque anni i membri delle assemblee popolari comunali e quelli delle assemblee popolari wilaya, il livello provinciale. Le due schede sono registrate separatamente. A mezzogiorno, ANIA ha annunciato una partecipazione del 9,16 per cento per i comuni e dell’8,76 per cento per i wilayas.
Alle ore 16.00, il presidente dell’autorità, Saâd Arous, ha annunciato 5.306.824 elettori per i comuni, su 24,236.959 iscritti, e 5.068,978 elettori per le assemblee wilaya. Questi dati sono stati fermati quattro ore prima della chiusura e non costituiscono il tasso di partecipazione alla chiusura.
Il conteggio avviene negli uffici
Le 6.052 liste sono state divise in 5,624 liste comunali e 428 liste wilaya, secondo le cifre fornite da ANIE. Il conteggio è pubblico e continua fino a quando non è completato nelle stazioni di inquinamento. Gli uffici mobili stanno spogliando le loro schede al centro a cui sono collegati. Le cifre di partecipazione non indicano come i posti saranno distribuiti tra le liste.
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