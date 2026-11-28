6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Due guardie di una clinica di medici senza frontiere sono state uccise il 27 novembre in uno sciopero sostenuto dall’esercito israeliano. La ONG annuncia la sospensione delle cure domenicale in questo centro di Gaza.

Medici Senza Frontiere ha annunciato sabato 28 novembre la morte di Moath Yousef Ali Sobeh e Ahmed Sofyan Mohammed Abu Hassira, due dipendenti palestinesi della sua clinica a Gaza City. Secondo l’organizzazione, stavano sorvegliando il sito, senza armi, quando un attacco di droni israeliano ha colpito il sito di venerdì sera.

L’esercito israeliano dichiara sciopero

L’esercito israeliano ha confermato che avevano guidato lo sciopero e che entrambi gli uomini stavano lavorando nella clinica. Li accusa di appartenenza a gruppi armati, tra cui Hamas, e sostiene che nessuna infrastruttura medica è stata danneggiata. L’affiliazione dei due uomini non è stata confermata indipendentemente.

Al contrario, MSF afferma che lo sciopero ha colpito la custodia di una struttura medica attiva, identificabile con i suoi loghi e la cui posizione era stata comunicata all’esercito israeliano. Le foto pubblicate dalla ONG mostrano detriti nel cortile e in uno spazio di supporto psicologico per i bambini. Essi documentano lo stato della scena secondo MSF, senza stabilire in sé il corso dello sciopero.

Un centro aperto dal 2025

Il trattamento sarà sospeso domenica 29 novembre, in questa clinica, MSF ha annunciato, senza specificare una data di ripresa. Il centro fornisce consultazioni prenatali e postnatali, assistenza alle ferite, monitoraggio nutrizionale e visite di salute mentale. La ONG ha riferito di ricevere più di 91.700 persone dall’inizio del 2026.

Secondo il conte di MSF, 17 membri del personale sono stati uccisi a Gaza dal 2023 ottobre. L’organizzazione chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro gli operatori sanitari e le strutture mediche.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews