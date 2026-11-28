4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Comitato delle Finanze ha ripreso la sua riflessione sul progetto di bilancio per il 2027 del 2 dicembre. L’11 novembre la Commissione ha approvato gli stanziamenti di cinque organismi di controllo e ha chiesto a ciascuno di chiarire le sue esigenze. A tale data, il suo presidente, Ibrahim Kanaan, aveva posto l’ultimo anno finanziario di cui la Corte dei conti aveva completato il suo esame al 2022.

La riunione dell’11 novembre, aperta alle ore 10.30 a Beirut, si è concentrata sull’Alta Commissione Disciplinare, la Commissione Nazionale Anti-Corruzione, la Corte dei conti, l’Ispettorato Centrale e l’Autorità per gli appalti pubblici. L’approvazione dei loro stanziamenti rimane una fase di controllo parlamentare. Non significa che il bilancio dello Stato sia finalmente adottato o che siano soddisfatte le esigenze supplementari di questi organi.

Bilancio 2027: cinque organismi di controllo interessati

L’Alta Commissione Disciplinare torna così al percorso di bilancio dopo il rinvio dei suoi stanziamenti il giorno precedente. Il 10 novembre Ibrahim Kanaan si rifiutò di farli approvare in assenza del suo presidente. Il rapporto dell’11 novembre menziona la partecipazione del magistrato Rita Ghantous, accompagnato da un rappresentante dei conti dell’istituzione.

Anche le altre organizzazioni erano rappresentate. Georges Attieh ha partecipato al lavoro per l’Ispettorato Centrale, Jean Ellieh per l’Autorità per gli appalti pubblici. La Corte dei conti è stata rappresentata in particolare da Inaam Boustany. Fawaz Kabbara e Ali Badran hanno partecipato alla Commissione Nazionale Anti-Corruzione. Il direttore generale delle finanze, Georges Maarawi, e il direttore del bilancio, Carole Abi Khalil, hanno partecipato alla riunione.

I verbali non pubblicano gli importi delle cinque buste approvate. Pertanto, non consente il calcolo della loro progressione o del loro declino dal 2026. Egli ha anche indicato che alcuni punti erano stati riservati, senza fornire una lista dettagliata. Presentare questa sessione come un costoso e già acquisito miglioramento di tutte le capacità di controllo sarebbe prematuro.

Medici e ingegneri per reclutare

Ibrahim Kanaan ha preso l’esempio dell’Ispettorato Centrale per spiegare le difficoltà sollevate durante gli scambi. Ha fatto riferimento al reclutamento a tempo pieno di medici e ingegneri per monitorare le amministrazioni, con uno stipendio di $800. Questa cifra è un esempio citato dal membro. Non descriva una scala completa o lo stipendio di tutto il personale delle agenzie interessate.

Il suo intervento solleva la questione dell’attrattiva delle posizioni specializzate. Il presidente della commissione ha sfidato la possibilità di mantenere questi professionisti a questo livello di remunerazione. Esso ha anche collegato la mancanza di risorse e il personale ai rischi per l’esercizio del controllo. Tuttavia, alla conclusione della riunione, non sono stati annunciati adattamenti specifici.

La richiesta alle agenzie supera quindi la presentazione di un bilancio complessivo. Kanaan ha chiesto loro di identificare le esigenze del personale, le risorse necessarie e le disposizioni legali da modificare per migliorare il loro funzionamento. Le istituzioni hanno comunicato necessità e proposte durante gli scambi. La commissione attende una presentazione scritta che può prendere in considerazione prima di trasmettere le sue conclusioni all’assemblea plenaria.

I conti pubblici rimangono in ritardo

Il ritardo nei conti finali è stato un altro punto di discussione. Ibrahim Kanaan ha dichiarato che la Corte dei conti aveva completato l’esame solo fino all’esercizio 2022. Ha definito la situazione un ritardo di quattro anni. Questa valutazione non deve essere trasformata in un’affermazione che nessun account post-2022 esisterebbe in alcuna giurisdizione: si riferisce allo stato menzionato in questa sessione.

L’argomento era già presente all’inizio del bilancio 2027. Negli scambi precedenti, Kanaan aveva sollevato la mancanza di trasmissione del 2025 conto finale. La discussione dell’11 novembre collega ora questo ritardo con i mezzi delle istituzioni che devono esaminare le spese pubbliche. Gli stanziamenti richiesti per l’anno successivo e la chiusura degli anni precedenti restano due compiti distinti.

La commissione ha anche continuato a mettere in discussione gli enti pubblici sulle loro bollette elettriche. Secondo il suo presidente, le amministrazioni interrogate sostengono di aver risolto i loro arretrati. Kanaan ha annunciato ulteriori verifiche. Ciò non consente di designare un’istituzione debitrice specifica o di stabilire un’irregolarità individuale.

Il calendario del Parlamento prevede una ripresa dell’esame del bilancio di mercoledì 2 dicembre alle ore 10.30. A seguito della revisione degli stanziamenti operativi di altri dipartimenti il 25 e 26 novembre, la relazione dell’11 novembre rimane il riferimento per queste cinque agenzie: non fornisce l’importo delle buste o il supplemento che possono richiedere.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews