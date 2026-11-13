USA: FAA sospende le partenze

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La FAA ha sospeso le partenze negli Stati Uniti di venerdì 13 novembre, a seguito di una rottura delle comunicazioni di controllo del traffico aereo. Il suo ultimo piano operativo consultato prevede una ripresa graduale senza annunciare un ritorno generale alla normalità.

Il Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, ha riferito che il problema riguardava i centri responsabili del controllo degli aerei di linea. I tecnici della Federal Aviation Administration stanno indagando su questo fallimento. L’azione nazionale mira a prevenire nuove partenze fino a quando le condizioni di sicurezza lo consentano.

Voli per gli Stati Uniti: un progressivo recupero

119, rilasciato dal Centro di Comando FAA il 13 novembre al 2246 UTC, descrive la strategia da 2300 UTC. Ciò corrisponde a 1746 ore e 1800 ore rispettivamente sulla costa orientale degli Stati Uniti, così come 0046 ore e 1 ora il 14 novembre a Beirut.

Il documento prevede il graduale rilascio del traffico secondo la capacità disponibile. Mostra ancora la sospensione nazionale come misura attiva, con un limite a 4 ore UTC il 14 novembre. Questo terminale non è una garanzia di ritorno generale alla normalità.

La distinzione è importante per i viaggiatori: una ripresa graduale consente autorizzazioni successive, non necessariamente una ripresa simultanea in tutti gli aeroporti.

Una rottura delle comunicazioni, non una causa definita

Nelle sue spiegazioni iniziali, Sean Duffy ha menzionato un problema che riguarda i 22 centri regionali di controllo del traffico aereo. Queste strutture seguono gli aerei tra le aree aeroportuali. Il loro ruolo spiega la portata nazionale di un’interruzione nelle loro comunicazioni.

Il Segretario della Sicurezza Nazionale Markwayne Mullin ha detto che non ci sono prove di un attacco dannoso. Ha menzionato una ripartizione delle telecomunicazioni. Questa valutazione iniziale non sostituisce le conclusioni tecniche dell’indagine: nessuna responsabilità specifica può essere considerata stabilita in questa fase.

Gli aerei già in volo possono atterrare, secondo le prime informazioni coerenti riportate sulla misurazione. Pertanto, le partenze di arresto non significa che tutti gli aerei sono stati ordinati per fermare o che tutti gli aeroporti hanno chiuso.

Distinct disturbi meteo del giorno

Il bollettino giornaliero FAA del 13 novembre ha già fornito difficoltà meteorologiche in diversi principali aeroporti. Ha menzionato vento e nuvole basse a Boston, New York, Philadelphia, Las Vegas e San Francisco, così come le precipitazioni a Chicago.

Queste previsioni non descrivono la successiva ripartizione nazionale. Un ritardo identificato il venerdì può avere diverse cause; Sarebbe quindi fuorviante attribuire automaticamente tutti i ritardi della giornata al problema della comunicazione da solo. Nessun bilancio consolidato specifico per questo incidente viene mantenuto qui.

La FAA consiglia ai passeggeri di controllare il loro stato di volo direttamente con la loro azienda. Per i voli negli Stati Uniti con connessioni, il controllo deve coprire ogni segmento: l’autorizzazione a lasciare un aeroporto non garantisce che la continuazione del percorso funzioni normalmente. La conferma di una completa revoca della misura nazionale è stata prevista nell’ultimo parere operativo consultato.

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