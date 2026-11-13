FMI: progresso, ma non ancora accordo bancario

La missione del FMI in Libano termina con i progressi, ma senza una strategia bancaria concordata. Il 13 novembre, il team di Ernesto Ramirez Rigo ha chiesto l’applicazione della legge di risoluzione, rimborsi compatibili con la liquidità disponibile e il rispetto per la gerarchia dei crediti. La legge sul recupero dei depositi rimane davanti al Parlamento. Gli scambi dovrebbero continuare nelle prossime settimane, senza scadenze individuali o finanziamenti approvati alla fine della visita.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il FMI ha preso atto dei progressi, ma non ha ancora accettato la ristrutturazione bancaria in Libano. Nella sua dichiarazione conclusiva del 13 novembre 2026, la squadra guidata da Ernesto Ramirez Rigo specificava i punti rimanenti. Esso chiede l’applicazione della legge sulla risoluzione bancaria in tutti i casi, i rimborsi compatibili con le risorse disponibili e il rispetto della gerarchia dei crediti. Le discussioni dovrebbero continuare nelle prossime settimane.

La missione si è svolta a Beirut dal 10 al 13 novembre. Esso estende gli scambi avviati dopo la visita di settembre tra le autorità libanesi e il Fondo Monetario Internazionale. Il loro scopo centrale rimane la strategia di ristrutturazione delle banche e il progetto di legge sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi, designato dall’acronimo inglese FSDR.

FMI e banche libanesi: accordo ancora da costruire

Il bilancio pubblicato il venerdì distingue due livelli di avanzamento. Le discussioni hanno contribuito a chiarire gli approcci previsti dal governo e dalla Banca del Libano. Questo lavoro costituisce il progresso espressamente riconosciuto dalla missione. Tuttavia, non vale la pena approvare una strategia definitiva.

Ernesto Ramirez Rigo afferma che è ancora necessario un ulteriore lavoro per ottenere una ristrutturazione efficace e sostenibile. L’obiettivo è creare un settore bancario forte e resiliente. Il comunicato non presenta pertanto un accordo tecnico o un programma di finanziamento approvato.

Questa precisazione viene dopo le speranze espresse da Yassine Jaber all’apertura dei negoziati. Il 10 novembre, il Ministro delle Finanze ha voluto un accordo in linea di principio prima della fine della settimana. La dichiarazione del FMI ci permette ora di misurare i risultati riconosciuti dai nostri team: posizioni meglio spiegate, con diverse scelte essenziali ancora da fare.

La missione non fissa una nuova scadenza. Annuncia la continuazione dell’impegno con le autorità nelle prossime settimane. Questa formulazione mantiene aperto il processo di negoziazione, senza assicurarne il completamento in un determinato momento.

La risoluzione della Banca dovrebbe applicarsi in tutti i casi

La prima questione riguarda la legge sulla risoluzione bancaria, chiamata BRL nel comunicato stampa. Il Fondo chiede la sua applicazione in tutti i casi. Esso ritiene che questo quadro sia essenziale per la risoluzione e la liquidazione delle banche secondo norme trasparenti e prevedibili.

La risoluzione si riferisce al trattamento organizzato delle difficoltà di una banca. La liquidazione corrisponde alla cessazione delle sue attività secondo una procedura regolamentata. Tuttavia, il comunicato stampa non annuncia alcuna decisione relativa a una banca di nome. Esso stabilisce un requisito generale per la strategia che resta da concordare.

Questa insistenza riguarda l’applicazione del quadro giuridico, non solo la sua esistenza. In settembre, i servizi del FMI hanno accolto favorevolmente gli emendamenti alla legge sulla risoluzione della Banca. Essi li consideravano un passo importante verso un sistema coerente con le buone pratiche internazionali. Il messaggio del 13 novembre chiede ora che questo quadro si applichi efficacemente, senza escludere certi casi dal processo.

Il Fondo articola questa legge con il progetto FSDR, ancora prima del Parlamento secondo la sua dichiarazione. Esso considera la loro applicazione complementare essenziale per il ripristino della stabilità finanziaria e il massimo recupero dei depositi. Per il secondo testo, questa implementazione rimane condizionata alla sua adozione.

Pagare di più, ma con quali soldi?

Il secondo progetto riguarda i criteri di rimborso. Le discussioni devono ancora determinare come massimizzare i ritorni ai depositanti. Il FMI stabilisce diversi vincoli simultanei: la liquidità della Banca del Libano, la liquidità del settore bancario, la sostenibilità del debito pubblico e il ripristino della solvibilità della banca centrale.

Questi concetti coprono diversi problemi. La liquidità corrisponde alle risorse disponibili per effettuare pagamenti. La solvibilità riguarda la capacità di coprire le passività. Una strategia di rimborso deve quindi esaminare non solo ciò che può essere pagato immediatamente, ma anche l’equilibrio finanziario che permetterà di continuare i pagamenti.

Il debito pubblico aggiunge un altro limite. Il Fondo chiede che la soluzione bancaria rimanga compatibile con un percorso di debito sostenibile. Tuttavia, il comunicato non specifica il contributo dello Stato o le risorse da mobilitare. Inoltre non esclude le modalità di qualsiasi supporto pubblico.

Per i candidati, questo passaggio non crea un programma individuale. Il testo non fissa un massimale per il rimborso, una percentuale di recupero o un periodo di pagamento. Massimizzare il recupero dei depositi è un obiettivo negoziale. Questa non è una garanzia annunciata di restituzione completa e immediata.

La gerarchia delle perdite rimane un requisito centrale

Il terzo punto riguarda la distribuzione delle perdite. Il FMI ritiene essenziale che il progetto FSDR rispetti la gerarchia del debito. Esso collega esplicitamente questo requisito alla massima protezione dei candidati.

Il principio era stato chiarito durante la missione di settembre: i depositanti non devono assorbire perdite prima degli azionisti e dei creditori subordinati. Quest’ultimo detiene crediti posti dietro gli altri nell’ordine del rimborso. Il requisito si riferisce quindi all’ordine in cui le perdite sono sostenute, e non solo all’importo totale da distribuire.

Il comunicato di novembre non fornisce una ripartizione numerica tra le parti. Non dettaglia ulteriormente le categorie di depositi o il loro futuro trattamento. Tuttavia, conferma che il rispetto di questa gerarchia rimane un criterio per il rispetto degli standard internazionali.

Le due questioni restano interconnesse senza confusione. Determinare chi sopporta le perdite consente l’assegnazione delle responsabilità finanziarie. Determinare quali risorse sono disponibili consente di organizzare i rimborsi. La valutazione della missione mostra che le discussioni su questi due settori devono ancora progredire.

Una dichiarazione tecnica, non una decisione di finanziamento

Il FMI chiarisce la portata istituzionale del documento. I risultati di una missione rappresentano valutazioni preliminari dei suoi servizi. Essi non corrispondono necessariamente alle posizioni del Consiglio di Amministrazione. Questa visita non darà luogo a nessuna discussione prima di questo consiglio.

Nessun importo di prestito o programma di pagamento è incluso nel reso. Il team ribadisce il suo impegno a sostenere il Libano nella progettazione e nell’attuazione di un programma di riforma completo. Questo sostegno fa parte delle politiche e del mandato del Fondo.

Le future discussioni dovranno quindi chiarire i criteri di restituzione, l’applicazione del quadro di risoluzione e il luogo di rivendicazioni diverse nell’assorbimento delle perdite. Il progetto FSDR rimane davanti al Parlamento; gli scambi tecnici con le autorità dovrebbero continuare nelle prossime settimane.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews