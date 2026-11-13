TorNado: 354 arresti, tra cui 23 in Francia

L’operazione TorNado ha portato a 354 arresti, di cui 23 in Francia, secondo i risultati annunciati il 12 novembre da Europol e la magistratura statunitense. Condotto dal maggio 2025 all’ottobre 2026, le indagini estendono le crisi dei mercati clandestini. Le procedure e le ricerche di identificazione continuano in diversi paesi.

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Europol e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato giovedì 12 novembre 2026 un record di 354 arresti nell’Operazione TorNado contro la tratta sul dark web. La Francia ha 23 arresti in questo totale. Le indagini coperte da questa valutazione hanno avuto luogo tra maggio 2025 e ottobre 2026, quindi non è un’ondata di arresti che si sono verificati questo venerdì.

Questa azione internazionale mira venditori e acquirenti sospettati di utilizzare i mercati clandestini per le transazioni illegali. Esso riunisce dossier separati, guidati dalle autorità nazionali con coordinamento internazionale. Un arresto non equivale a una condanna, e le situazioni giudiziarie differiscono secondo le procedure.

TorNado: Prolonged Investigations After Seizures

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spiega che gli investigatori hanno usato informazioni ottenute nelle operazioni precedenti contro i mercati di darknet. Il loro obiettivo era quello di collegare i conti digitali alle persone che li usavano. Le piattaforme citate includono Archetyp, Boemia, Nemesis, Regno e Tor2Door.

Il record degli Stati Uniti mostra circa 5.7 tonnellate di farmaci sequestrati in tutto il mondo, 209 armi da fuoco e 38 presse tablet. Secondo la stessa autorità, la valuta virtuale sequestrata e il denaro rappresentano oltre $234 milioni. Questi importi costituiscono un bilancio di polizia annunciato, non una misura dell’intero mercato illegale.

La Francia è tra i paesi interessati

Europol menziona la Gendarmeria Nazionale come uno dei servizi partecipanti. La sua dichiarazione ha registrato 23 arresti in Francia e citato un sequestro di 50 kg di cannabis nel paese. Questi elementi non consentono l’attribuzione di un reato specifico a ogni persona arrestata o la determinazione del loro stato giudiziario attuale.

A livello europeo, l’agenzia annuncia 950 chilogrammi di droghe sequestrate. Cita anfetamine in Germania, chetamina nel Regno Unito e MDMA nei Paesi Bassi. Il suo sostegno includeva l’analisi forense e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni per coordinare le indagini incrociate.

In Georgia, i pacchi hanno fornito indizi

Una dichiarazione dell’Ufficio federale del distretto medio della Georgia, datata 12 novembre, descrive il lavoro svolto in uno dei casi. L’indagine sul conto di vendita WallstreetBets è iniziata nel 2021. I pacchetti intercetti avevano caratteristiche comuni, che indirizzavano le indagini all’area di Atlanta.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore riporta poi l’osservazione delle spedizioni postali, degli acquisti controllati e del funzionamento dei media elettronici. Nel maggio 2025, le ricerche hanno portato al sequestro di circa 16,7 kg di fentanil, 238 grammi di metanfetamina e 885 grammi di cocaina, secondo la revisione giudiziaria.

Diverse persone processate in questo caso si sono dichiarate colpevoli nel 2026. Altri rimangono accusati e godono della presunzione di innocenza. L’Ufficio del Pubblico Procuratore specifica che le udienze di condanna devono ancora essere stabilite. Questo caso illustra perché il totale internazionale comprende procedure avviate in date diverse, piuttosto che solo un intervento simultaneo.

Le chiusure della piattaforma non completano le indagini

Europol evidenzia la frammentazione dei mercati clandestini e lo spostamento delle attività a forum, negozi individuali o corrieri cifrati. L’agenzia descrive anche la rapida sostituzione delle piattaforme smantellate. Si iscrisse a TorNado nella continuità aziendale di RapTor nel 2025 e SpecTor nel 2023.

La chiusura di un mercato e l’identificazione dei suoi utenti sono quindi due passi distinti. I dati raccolti possono essere inseriti in diverse procedure nazionali e quindi affrontare elementi materiali. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riferisce che alcune indagini sono ancora in corso per identificare le persone dietro i conti dark web.

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