Ucraina: UE e cinque paesi per negoziare

A Dublino, António Costa annuncia un team europeo per i negoziati sull’Ucraina. Esso coinvolge le istituzioni dell’UE con Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Questo formato specifica la rappresentanza europea senza annunciare un accordo di pace. I requisiti finanziari ucraini saranno esaminati alla fine di novembre.

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I leader europei hanno concordato sulla composizione del loro team per i negoziati di pace in Ucraina. A Dublino, venerdì 13 novembre 2026, António Costa ha annunciato un format che riunisce le istituzioni dell’Unione Europea e cinque paesi della Coalizione dei Volontari: Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. L’annuncio specifica chi deve portare il contributo europeo, dopo le discussioni della settimana sulla partecipazione più ampia ai colloqui.

Il presidente del Consiglio europeo presenta questa organizzazione come un accordo tra i leader riuniti nella capitale irlandese. Non è un accordo di pace con la Russia. Nessun programma di negoziazione o elenco nominativo dei negoziatori deve accompagnare la sua dichiarazione.

Un team europeo per i negoziati sull’Ucraina

Il formato annunciato combina le istituzioni UE con cinque capitali, tra cui Londra, al di fuori dell’Unione. La relazione del vertice afferma che questa squadra deve coordinare il contributo europeo agli sforzi diplomatici. Essa deve lavorare con tutti gli Stati membri per mantenere una posizione comune.

Il ruolo di questa squadra non è quello di decidere invece di Kiev. Costa ricorda che l’Ucraina rimane l’unico paese legittimo a risolvere questioni che interessano il suo territorio e la sua sovranità. Essa distingue anche la responsabilità: l’UE deve intervenire sul futuro europeo del paese, sulla sua ricostruzione e prosperità. Le assicurazioni di sicurezza devono essere discusse nella Coalizione dei Volontari, in coordinamento con la NATO.

Dalla partecipazione indiretta ad un formato identificato

La questione della rappresentanza europea stava già attraversando le riunioni di Dublino. Giovedì 12 novembre, di fronte alla Comunità politica europea, Volodymyr Zelensky ha descritto una situazione incompleta: gli europei hanno partecipato agli scambi, ma non direttamente alle riunioni in cui erano presenti i russi. Il presidente ucraino ha chiesto di diventare partecipanti regolari.

Zelensky aveva anche avvertito i suoi partner circa la portata delle discussioni tra Washington e Mosca. Secondo lui, gli scambi di garanzie di sicurezza sono andati oltre l’Ucraina e hanno coinvolto un quadro più ampio tra l’Europa e la Russia. Ha quindi chiesto alle capitali europee di seguire i dettagli di questi negoziati, che erano ancora attesi.

In un altro incontro tenutosi giovedì, il presidente ucraino aveva riunito i consiglieri del Regno Unito, della Germania, della Francia e dell’Italia. La Commissione e il Consiglio europeo sono stati rappresentati. I partecipanti hanno esaminato i recenti scambi tra Bruxelles e Abu Dhabi, e poi hanno preparato l’incontro con gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, dopo la loro visita in Russia.

Questo primo gruppo di coordinamento è stato designato come E4 dalla presidenza ucraina. Il formato presentato da Costa di venerdì include anche la Polonia. L’annuncio porta così una nuova precisione istituzionale, al di là del principio di una maggiore presenza europea già menzionato il giorno precedente.

Le garanzie restano al centro delle discussioni

Il 10 novembre ad Abu Dhabi, i rappresentanti europei, ucraini e americani avevano già lavorato sulle condizioni per una pace duratura. La loro dichiarazione comune ha sottolineato il rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e della libertà di decisione, nonché le garanzie credibili per l’Ucraina.

Le discussioni si sono concentrate anche sulla sicurezza europea, sulla gestione dei rischi e sui modi per evitare un’escalation pericolosa. I partecipanti hanno riaffermato il ruolo centrale di una forte NATO per la difesa collettiva euroatlantica. Hanno annunciato un ulteriore coordinamento per discussioni multilaterali più ampie, tra cui partner europei.

A Dublino il venerdì Costa ha mantenuto un prudente apprezzamento per le prospettive di pace. Egli ritiene che le prossime settimane consentiranno al russo di porre fine alla guerra da valutare. Egli accusa Mosca di continuare gli scioperi contro i civili ucraini.

Secondo lui, l’assistenza finanziaria e militare rimane la priorità immediata. I leader europei devono esaminare le necessità di finanziamento dell’Ucraina per il 2027 e oltre il 26 e il 27 novembre, sulla base delle proposte previste dalla Commissione.

Copertura: bandiere europee e ucraine di fronte a Berlaymont, Bruxelles, 21 agosto 2026. Archivio fotografico, separato dal vertice di Dublino. Xavier Lejeune / Commissione europea, © Unione europea, 2026, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Rivestimento di boxe e tipografico assistito da IA.

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