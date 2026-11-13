Essenziale in 5 minuti: 13 novembre, sera

Il FMI nota i progressi delle discussioni bancarie in Libano, ma non viene annunciato alcun accordo finale. Il governo adotta il suo piano elettrico, mentre i negoziati con il Qatar continuano. Nel sud, gli scioperi e le riprese sono segnalati in diverse località. L’aiuto al noleggio è previsto per 2.700 famiglie sfollate in condizioni. Tarek Bitar continua l’istruzione sul porto di Beirut. In Iran, l’AIEA chiede l’accesso alle sue ispezioni. I fatti, gli obiettivi politici e le incertezze rimangono distinti.

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Il FMI riconosce i progressi delle discussioni bancarie in Libano, senza annunciare un accordo. Il governo ha approvato il suo piano elettrico, mentre i negoziati con il Qatar hanno continuato. A sud, sono riportati diversi colpi e colpi. L’assistenza in affitto è fornita a famiglie sfollate, mentre Tarek Bitar continua a studiare l’esplosione del porto.

Questa edizione di 5 minuti degli essenziali raccoglie informazioni verificate da venerdì 13 novembre 2026 a sera. Esso incorpora la dichiarazione finale del FMI e gli annunci del Consiglio dei ministri. I rapporti di campo rimangono assegnati, senza un bilancio complessivo non confermato.

Sud Libano: Rischi e scatti segnalati

Il fuoco di artiglieria israeliana è stato segnalato venerdì nei pressi di Haddatha, seguito dal movimento dei veicoli militari verso la città. Queste informazioni provengono da una fonte pubblica libanese. Il tempo preciso dei fatti e qualsiasi valutazione umana o materiale non sono stabiliti nelle prove disponibili.

I rapporti del giorno riguardano anche due raid aerei successivi vicino a Khiam e un’operazione di detonazione a Talousa. Un attacco aereo è stato segnalato anche a Kfar Tebnit. Questi annunci non specificano gli obiettivi esatti e non forniscono un bilancio. L’assenza di cifre rende impossibile concludere che non ci sono vittime.

A Naqoura è stato segnalato il rilascio di ingranaggi illuminanti sulla spiaggia. Questo rapporto non descrive uno sciopero esplosivo. A Yater, il fuoco di una granata sonora da un drone è stato segnalato senza lesioni; Questa osservazione locale non costituisce una valutazione generale degli incidenti di venerdì.

Sul fronte diplomatico, la Presidenza annuncia un incontro di Joseph Aoun con Imran Riza, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Libano. Le discussioni hanno riguardato il Sud e le consultazioni volte a evitare un vuoto dopo la fine del mandato operativo dell’UNIFIL. Nessun accordo è stato annunciato su un accordo alternativo, la sua composizione o il calendario.

Banche: il FMI vede progressi, senza accordo

Il Fondo Monetario Internazionale ha rilasciato la sua dichiarazione finale di venerdì. La squadra guidata da Ernesto Ramirez Rigo rimase a Beirut dal 10 al 13 novembre. Esso prende atto di una precisazione degli approcci del governo e della Banca del Libano, ma considera necessari ulteriori lavori di ristrutturazione bancaria.

Il FMI chiede l’applicazione della legge sulla risoluzione bancaria in tutti i casi. Questo requisito deve garantire un trattamento trasparente e prevedibile degli stabilimenti in difficoltà. Il comunicato non designa alcuna banca che sarebbe soggetta a una decisione di liquidazione.

Il recupero dei depositi rimane al centro delle discussioni. Il Fondo mira a rimborsi compatibili con la liquidità disponibile, la solvibilità della Banca del Libano e la sostenibilità del debito pubblico. Ha anche chiesto il rispetto per la gerarchia dei reclami al fine di proteggere i candidati il più possibile.

La legge sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi rimane davanti al Parlamento. Non è annunciato alcun importo di prestito, programma di esborso o programma di rimborso individuale. Il bilancio tecnico non costituisce pertanto un accordo bancario definitivo o un programma di finanziamento approvato.

Yassine Jaber aveva presentato un calendario desiderato per i testi e i negoziati. La dichiarazione del FMI specifica ora il risultato riconosciuto dai suoi team: progresso, con scelte chiave ancora aperte. Le discussioni con le autorità dovrebbero continuare nelle prossime settimane.

Elettricità: un piano adottato, contratti ancora attesi

Il governo ha approvato il suo piano di energia elettrica il 13 novembre. Le linee guida presentate coprono gas naturale, produzione, reti e la raccolta di fatture. Essi includono il trasporto di gas a Deir Ammar e lo sviluppo delle rinnovabili.

Il Ministro dell’Energia Joe Saddi ha riportato i progressi nelle discussioni con il Qatar senza annunciare un accordo finale. Le condizioni contrattuali e le date di consegna rimangono da specificare. L’adozione del piano non significa che le nuove capacità sono già disponibili o che gli abbonati hanno immediatamente più ore di potere.

Un altro passo è legale: la legge n. 72, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di venerdì, apre £8,950 miliardi per pagare una parte degli arretrati delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni verso l’Elettricità in Libano. Questo credito non è una busta di costruzione per centrali elettriche. La sua pubblicazione non dimostra che i fondi sono già stati erogati all’EDD.

Spostato: $280 mensile, soggetto a condizioni

Il Ministero degli Affari Sociali e l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati hanno presentato un regime di aiuto agli affitti. Fornisce $280 al mese per sei mesi per le famiglie selezionate. La sua capacità annunciata raggiunge 2.200 famiglie.

La prima tappa riguarda circa 1800 famiglie che vivono nei centri di alloggio. Il regime deve quindi estendersi ad altre famiglie sfollate, secondo i dati disponibili e le linee guida comunali. L’annuncio non significa che tutte queste famiglie abbiano già ricevuto un pagamento.

La selezione tiene conto, tra l’altro, della situazione economica, della composizione della famiglia e della sua vulnerabilità. La famiglia è alla ricerca di alloggi, che devono essere ispezionati prima dell’accordo e il trasferimento sono finalizzati. Questo supporto temporaneo è per l’accesso a un noleggio; non sostituisce la ricostruzione di case danneggiate o distrutte.

Porto di Beirut: udienza nell’indagine

Il giudice investigativo Tarek Bitar ha intervistato un nuovo convenuto venerdì nel caso dell’esplosione del porto. Questo è l’ufficiale capo-capo Roudy F., che è stato incaricato dall’esercito di ispezionare l’hangar numero 12 prima dell’esplosione, secondo i rapporti di una fonte pubblica libanese.

L’udienza si è tenuta alla presenza del magistrato Mohammed Saab e degli avvocati delle parti civili. Gli elementi accessibili non specificano le risposte del membro o qualsiasi decisione presa dopo l’esame.

Questo passo fa parte dell’indagine: non è una convinzione. L’indagine mira a stabilire la responsabilità dell’esplosione del 4 agosto 2020. Il nuovo rispondente ha la presunzione di innocenza.

Iran: IAEA chiede di nuovo l’accesso

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica invita l’Iran a prendere le misure necessarie per ripristinare le ispezioni. Gli estratti di una relazione confidenziale, riportata venerdì dalle agenzie internazionali, descrivono le continue difficoltà di verifica.

Il documento completo non è disponibile negli articoli consultati. Sarebbe quindi errato presentare le sue conclusioni dettagliate come lettura diretta. Nessun programma di ispezione accettato da entrambe le parti è stabilito nelle informazioni verificate per questa edizione.

La mancanza di accesso limita la capacità di controllo dell’Agenzia. Solo non dimostra una diversione del materiale nucleare. Ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti su luoghi accessibili, date di visite e audit reali.

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