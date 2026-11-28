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Chi deve pagare quando un data center richiede un fornitore di energia elettrica per rafforzare la propria rete? In una riforma adottata il 19 novembre da 62 voti a 33, il Senato degli Stati Uniti vuole assegnare il costo aggiuntivo alle aziende dietro questi investimenti, piuttosto che ad altri abbonati. La Camera dei Rappresentanti ha ricevuto la versione modificata di H.R. 2347 il 24 novembre. Non è stato annunciato alcun voto da parte dell’Assemblea su questa versione il 28 novembre.

Data center: chi paga per rafforzare la rete?

Il progetto contraddistingue la trasmissione di energia elettrica sulla rete e la tariffazione del servizio fornito al data center. Al primo livello, la Commissione federale di regolamentazione dell’energia, FERC, sarebbe responsabile della revisione delle sue norme tariffarie. I clienti mirati dovrebbero pagare la loro parte della rete esistente e i costi aggiuntivi di trasporto. Le somme così recuperate sarebbero detratte dalle entrate da raccogliere per questa rete, al fine di evitare di caricare altri utenti una seconda volta.

Al secondo livello, il testo definisce una protezione minima per gli altri utenti: il costo extra evitabile se un data center non fosse stato servito non potrebbe essere addebitato sulla loro fattura. Il calcolo può includere l’infrastruttura di produzione, stoccaggio e trasporto o distribuzione richiesta al sito. Il problema supera quindi il prezzo delle ore di kilowatt consumate: riguarda anche gli investimenti impegnati a soddisfare la nuova domanda.

Il regime prevede anche il recupero dei costi rimanenti se l’operatore termina il suo contratto prima dell’ammortamento. Prima di costruire o rafforzare le strutture necessarie, il fornitore dovrebbe richiedere garanzie finanziarie o contributi. Le autorità statali manterrebbero un margine di decisione sulle tariffe al dettaglio entro i limiti fissati dal testo.

Perché l’Assemblea deve ancora decidere

H.R. 2347 è identico al testo adottato in Aula il 27 aprile. I suoi contenuti non lo sono. La versione di aprile ha trattato il trattamento fiscale di alcune compensazioni, senza componenti energetici. I senatori hanno adottato una modifica alternativa che mantiene una divisione dedicata a questo problema fiscale e aggiunge una riforma molto più ampia sulle autorizzazioni ambientali e sulle infrastrutture energetiche.

Questo uso di un veicolo legislativo già adottato dal Parlamento non costituisce l’approvazione del nuovo contenuto. La riforma deve ancora ottenere l’accordo di entrambe le camere sullo stesso testo prima che possa essere trasmesso al Presidente. Se il testo entrerà in vigore nello stato, la FERC avrà 90 giorni per rivedere la sua politica dei prezzi dei trasporti e avviare la procedura di regolamentazione. Il termine per l’adozione della regola finale sarebbe quindi di un anno dalla proposta di regolamento.

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