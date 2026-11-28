Un tribunale del Missouri ha approvato un accordo collettivo sui reclami relativi al Roundup negli Stati Uniti. Monsanto, filiale di Bayer, prevede un contributo massimo di 7,25 miliardi di dollari in 21 anni. La decisione resta subordinata e non costituisce un riconoscimento di responsabilità.

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Un tribunale a Saint-Louis, Missouri, approvato venerdì 20 novembre, un accordo collettivo sulle lamentele relative al Roundup weeding negli Stati Uniti. Monsanto, filiale di Bayer, ha intenzione di spendere fino a 7,25 miliardi di dollari in 21 anni. La decisione può ancora essere impugnata e l’accordo non implica il riconoscimento della responsabilità.

Un tetto di finanziamento, non un pagamento immediato

Il giudice ha dato la sua approvazione definitiva all’accordo presentato in febbraio, dopo l’approvazione provvisoria iniziale in marzo. Questo passo convalida il meccanismo a livello del tribunale che ne è preso; Tuttavia, non rende irrevocabile la decisione. Bayer afferma che in caso di ricorso, i pagamenti successivi di Monsanto sarebbero stati sospesi fino a quando non è stato risolto. La cifra di 7,25 miliardi di dollari corrisponde al massimale cumulativo per i contributi, compresi gli importi già pagati. Essa non corrisponde ad un importo immediatamente disponibile o ad un importo distribuito ugualmente tra le persone interessate.

I regolamenti si applicano alle persone che sostengono di essere state esposte a Roundup negli Stati Uniti prima del 17 febbraio 2026 e che sono state, o saranno, diagnosticate con linfoma di non-Hodgkin in determinate condizioni. Per la diagnosi futura, Bayer indica un periodo di 16 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Questo periodo non è confuso con il massimo di 21 anni durante i quali Monsanto può essere chiamato a finanziare il progetto. L’amministratore del regolamento stabilisce i criteri di ammissibilità e gli importi variabili a seconda della registrazione, compresa l’esposizione e la diagnosi. Pertanto, ogni singola domanda non è soggetta all’approvazione.

L’accordo collettivo e la sentenza Durnell non rispondono alla stessa domanda

La sentenza del Missouri segue una decisione separata della Corte suprema degli Stati Uniti, resa il 25 giugno nel casoMonsanto contro Durnell. La Corte ha dichiarato che la legge federale ha impedito a Monsanto di procedere sulla base data dal denunciante: l’assenza sull’etichetta di un avvertimento che il quadro federale non ha richiesto. Ha rovesciato la decisione della Corte d’Appello del Missouri e ha rinviato il caso a lei.

La sentenza riguarda la possibilità di imporre una menzione aggiuntiva della legge di uno Stato americano. Non costituisce una conclusione medica sull’origine del linfoma del denunciante e non esclude, di per sé, qualsiasi altra forma di ricorso. L’accordo approvato a Saint-Louis risponde ad un’altra domanda: le condizioni in cui i crediti possono essere compensati da una disposizione collettiva, senza che l’azienda ammetta la colpa.

La tempistica dei pagamenti dipende ora dagli appelli

L’amministratore dell’accordo afferma che l’entrata in vigore non è automatica: dipende dalla scadenza dei periodi di ricorso o dal risultato di eventuali appelli. Il giudice mette a disposizione il giudizio e l’elenco delle domande valide per il ritiro del gruppo. Le persone presenti in questo elenco non sono nella stessa situazione di coloro che hanno semplicemente sfidato i termini del regolamento da parte dei membri rimasti del gruppo.

Né la sentenza modifica le norme europee. Nell’Unione europea, il glifosato rimane approvato come sostanza attiva fino al 15 dicembre 2033, in base alle condizioni. L’autorizzazione dei prodotti che li contengono è soggetta ad esame separato da parte degli Stati membri. Da un lato, il Missouri ha stabilito un accordo di compensazione degli Stati Uniti; dall’altro, le autorità europee hanno stabilito l’uso dei prodotti fitosanitari.

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