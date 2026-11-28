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In Libano, la rimozione di una foto di un bambino posto online non è un negozio one-stop. L’autore della pubblicazione può cancellarla, una piattaforma può ritirarla secondo le sue regole e la giustizia può essere sequestrata. Rimuovere la pubblicazione, impedendo di apparire in Google e segnalando una minaccia sono tre passaggi distinti.

Inizia con la pubblicazione dell’immagine

Se si tratta di una foto ordinaria pubblicata da un parente, una scuola, un’associazione o un media, il primo contatto è spesso il responsabile dell’account o della pagina. Una specifica richiesta, che indica il link della pubblicazione e spiega perché il bambino è identificabile o esposto, consente di richiedere non solo il ritiro, ma anche la cessazione dei trasferimenti da parte del conto in questione. Questo approccio non è appropriato se contattare la persona è probabile che aggravare il pericolo o allertare un presunto sfruttatore.

Se l’autore non risponde, o se la pubblicazione circola su diversi account, il legale rappresentante può passare attraverso le forme di privacy di ogni piattaforma. Rimuovere il contenuto alla fonte e rimuoverlo da un risultato di ricerca sono due operazioni separate. La cancellazione di una pubblicazione non cancella le copie già circolate da altri conti.

Per una foto non esplicita, il minore o il suo rappresentante possono chiedere a Google di rimuoverla dai suoi risultati. Il modulo chiede l’indirizzo dell’immagine stessa, e non solo l’indirizzo della pagina. Google include un’eccezione per le immagini di interesse pubblico. Una rimozione rimuove i risultati di Google e miniature, ma non il file del sito host.

Il diritto alla privacy non scompare in un luogo pubblico

L’articolo 16 della Convenzione sui diritti del bambino protegge la privacy, l’onore e la reputazione del bambino. In Libano, la legge 81 del 2018 disciplina il trattamento dei dati personali. In una comunicazione rilasciata il 24 novembre, la Commissione per i Diritti Umani Nazionale ha raccomandato di rafforzare le garanzie sulla privacy, anche nello spazio digitale. Questo parere riguarda una proposta di legge: non introduce di per sé un nuovo rimedio. La commissione parlamentare per i diritti dell’uomo ha rinviato ulteriormente la riflessione del testo fino a giovedì 3 dicembre alle ore 10 di Beirut, o 10.30 a causa della mancanza di quorum. Allo stesso tempo, le restrizioni che proteggono l’immagine dei minori coinvolti nei procedimenti legali hanno il loro scopo di applicazione.

L’analisi deve distinguere una foto di anomalia, un’immagine che rivela un indirizzo o una situazione di vulnerabilità, e una pubblicazione che si riferisce a molestie o sfruttamento. Fare un viso sfocato non è sempre sufficiente: un’uniforme, un nome nella leggenda o nel luogo indicato può ancora identificare il bambino.

Se c’è pericolo o sfruttamento, non rebroadcast

In caso di sospetta minaccia, ricatto o sfruttamento sessuale, la pubblicazione dovrebbe essere prontamente riportata alla piattaforma e alle autorità. Le Forze di Sicurezza Interna dirigono il loro servizio di segnalazione « Balligh » e riferiscono il 01 293 293 al Cybercrime Bureau. Non è necessario scaricare o trasferire un’immagine potenzialmente abusiva, anche per avvisare l’entourage. Il link, il nome del conto e l’ora del ritrovamento possono aiutare a localizzarlo senza ricircolarlo. In caso di ricatto, gli ISP raccomandano che la minaccia venga segnalata senza cedere alle richieste dell’autore.

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