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Lo sapevi? Otters nel Bekaa

Le osservazioni di Aammiq e Anjar documentano la presenza dell’otter dell’Eurasia in Libano. Non costituiscono un censimento. L’animale immagine è stato fotografato in Ungheria; le altre due viste mostrano Aammiq e Anjar. https://libnanews.com/do you know the otter-deurasia-vit-also-in-la-bekaa/

Aammiq, 2013: Hichamelzein, CC BY-SA 4.0. Anjar, 2008: Vyacheslav Argenberg / Vascoplanet, CC BY 4.0. Comuni, archivi riassunti; adattamenti sotto le stesse licenze: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ e https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

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