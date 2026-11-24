La domanda del 17 novembre 2026 è di $50,1 miliardi, di cui $10,1 miliardi è per l’ammodernamento del controllo del traffico aereo e $40 miliardi è per l’infrastruttura. Le sostituzioni annunciate dalla FAA stanno progredendo, ma l’audit GAO distingue la distribuzione, il costo e il coordinamento completo. Questi documenti non costituiscono un voto di bilancio o un parere esperto sulla ripartizione di novembre.

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Modernizzare il controllo dell’aria degli Stati Uniti non riguarda solo la sostituzione dei cavi. È anche necessario coordinare migliaia di cantieri, pianificare la loro manutenzione e distinguere tra edifici e attrezzature. La richiesta di 50,1 miliardi di dollari al Congresso del 17 novembre 2026 illustra questa diversità: solo una parte della busta proposta riguarda i sistemi informatici e operativi.

Una richiesta di finanziamento, non un bilancio adottato

La lettera firmata da Transport, Federal Budget e Federal Aviation Administration (FAA) è divisa in cinque blocchi. Si riserva $10,1 miliardi per l’ammodernamento del controllo del traffico aereo. I restanti 40 miliardi sono ripartiti ugualmente tra infrastrutture aeroportuali, programmi terminali, centri di controllo e torri di controllo.

Nel primo blocco, 7,2 miliardi devono finanziare una piattaforma di automazione comune e stazioni di lavoro per i controller. Due miliardi riguardano il cloud computing e le telecomunicazioni, 600 milioni alla gestione strategica del flusso e 300 milioni al consolidamento di impianti di controllo dei terminali. Quindi non si tratta di comprare nuovi radar.

Il documento comprende fino a cinque nuovi centri di controllo consolidati e fino a 140 torri FAA. Questi obiettivi rimangono legati ad una domanda di stanziamenti. La lettera non dimostra la loro adozione da parte del Congresso o il lancio di ogni progetto.

Ricambi già annunciati

Il rinnovo dell’attrezzatura non aspetta questa nuova busta. Nel suo comunicato stampa del 5 novembre, la FAA annunciò di aver sostituito il 69% dei collegamenti in rame, installato dispositivi di sorveglianza a terra in 143 torri, passato 26 giri ai registri di volo elettronici e installato 226 commutatori vocali utilizzando il protocollo Internet. Questi sono indicatori dichiarati dall’Agenzia a tale data, non una misura indipendente dell’affidabilità dell’intera rete.

L’Agenzia ha inoltre presentato l’implementazione di un sistema unificato per visualizzare le informazioni operative. Si tratta di sostituire quattro sistemi risalenti agli anni ’80, alcuni dei quali erano basati su dischetti. Le prime cinque strutture annunciate includono gli aeroporti di Atlantic City, Nashville e Greater Rochester, nonché i centri di elaborazione dati di Atlanta e Salt Lake City. L’obiettivo è 435 siti entro la fine del 2028.

Questi display includono avvisi, informazioni meteo e consigli ai controller. La loro installazione non significa che tutti i componenti di controllo del traffico aereo sono stati sostituiti. Le comunicazioni, il monitoraggio, la visualizzazione e la gestione del flusso rimangono diverse funzioni.

Il costo di acquisto non è sufficiente

Un audit dell’Ufficio per la Responsabilità del Governo (GAO), pubblicato il 14 settembre 2026, stava già rivedendo il programma di modernizzazione. Essa distingue i 12,5 miliardi votati nel luglio 2025 dalla quota per i sistemi, circa 9 miliardi. Il costo di costruzione delle strutture non era parte della sua recensione.

La relazione riconosce i progressi. Al sondaggio del maggio 2026, la FAA riportò che aveva sostituito 2.560 dei 5.170 vecchi collegamenti di rame. Questo punto di misura precedente non dovrebbe essere presentato come il progresso di novembre. I revisori hanno anche dichiarato di non poter stabilire pienamente l’affidabilità dei dati della tabella di monitoraggio a causa della mancanza di visibilità sui sistemi che li hanno forniti; Tuttavia, li consideravano sufficienti per descrivere approssimativamente lo stato del programma.

La loro critica si concentra sulla stima del costo totale. La stima di 10,6 miliardi per i sistemi di prima fase non copre tutti i costi amministrativi o la maggior parte del funzionamento e della manutenzione dopo i primi anni. Né ha integrato la seconda fase. L’acquisto di attrezzature e il finanziamento del suo funzionamento durante la sua vita sono due impegni separati.

Migliaia di calendari da coordinare

Un’altra difficoltà constatata a maggio è stata che 11.389 programmi di progetto non erano ancora un processo di pianificazione generale che ha collegato correttamente gli interventi. Diversi team potrebbero pianificare visite successive allo stesso sito senza ottimizzare le loro dipendenze. Nel controllo del traffico aereo, questa mancanza di coordinamento può influenzare le strutture che devono continuare a operare durante la loro trasformazione.

L’Amministrazione ha parzialmente accettato le due raccomandazioni GAO. Si afferma di avere stime aggiornate e programmi dettagliati, e di lavorare con il suo integratore su uno strumento utilizzando intelligenza artificiale per meglio coordinare le operazioni. L’OAG sostiene che gli elementi esaminati non hanno ancora dimostrato un costo completo affidabile o un programma veramente integrato. Questo disaccordo riguarda le prove e i metodi di pilotaggio, non la necessità di modernizzare.

La lettera del 17 novembre invocò la disgregazione nazionale della settimana precedente per richiedere un’accelerazione finanziaria. Questo non trasforma l’audit di settembre in competenze tecniche per questa ripartizione: è prima di esso e non stabilisce la causa. Per valutare la prosecuzione del programma, gli indicatori utili saranno gli stanziamenti effettivamente adottati, le attrezzature messe in servizio, i costi di manutenzione e il coordinamento del lavoro. Nessuno di questi elementi è dedotto dall’unico importo richiesto.

Illustrazione: fotografia dell’archivio dell’aeroporto JFK, pubblicata nella libreria multimediale Libnanews nel settembre 2019; data di ripresa non fornita. Essa non mostra né la ripartizione del novembre 2026 né le nuove attrezzature descritte. Credit: Archivio Pixabay / Libnanews.

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