La zona economica di Tripoli ha presentato il suo futuro centro industriale e logistico in Arabia Saudita. L’incontro con l’autorità portuale comprende la prospettiva nella preparazione di una procedura internazionale. Il commercio non è né impegno finanziario né contratto. Le specifiche specificano gli obblighi del partner.

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La zona economica speciale di Tripoli ha presentato il suo progetto per un centro industriale e logistico in Arabia Saudita. Le riunioni, riportate il 18 novembre dall’autorità libanese, hanno riunito il presidente Hassan Dennaoui e la sua controparte all’Autorità Portuale saudita. L’obiettivo era quello di esplorare i partner prima di una procedura internazionale, non di annunciare un contratto.

Delegazione libanese ricevuta in Arabia Saudita

Hassan Dennaoui ha incontrato Suleiman Khalid Al-Mazrou, presidente dell’Autorità Portuale saudita, con l’ambasciatore libanese a Riyadh, Ali Qaranouh. Il rapporto della zona economica si riferisce agli scambi sulla gestione portuale e lo sviluppo logistico. Non specifica se l’autorità saudita desidera partecipare al procedimento.

L’iniziativa ha anche mirato le aziende saudite attive nella logistica, nei porti e nelle aree industriali. L’ambasciata ha riunito imprenditori libanesi nel regno. Questi scambi mostrano quali tipi di attori l’autorità Tripoli sta cercando di attrarre. Non indicano quali gruppi finanziano il progetto, si applicano o si associano l’uno all’altro.

Che cosa sarebbe affidato a un partner privato

La zona economica è alla ricerca di un partner capace di sviluppare e gestire il futuro centro. Questa missione non è confusa con la gestione del porto di Tripoli, già in funzione. L’interesse economico del centro si trova in prossimità del porto: attività industriali e servizi logistici possono impiantare vicino al flusso delle merci. Ma la vicinanza delle due strutture da sole non dice nulla sui costi, collegamenti o condizioni di accesso che le aziende troveranno.

Questa ricerca di un operatore segue la decisione annunciata il 17 settembre dall’autorità della zona. Secondo lei, il Consiglio dei ministri ha approvato gli studi del Centro e ha autorizzato una procedura di qualificazione internazionale. La prequalifica viene utilizzata per selezionare i candidati che soddisfano i criteri di capacità; Non assegna loro il progetto. Le offerte, quindi la scelta di un titolare e la firma di un contratto, sono passaggi distinti.

La chiamata ufficiale sarà il prossimo traguardo

La relazione del 18 novembre presenta nuovamente la competizione come un passo avanti. Non dà una data ferma, le condizioni finanziarie o l’elenco dei candidati. Al fine di valutare il campo di applicazione della prospettiva, i documenti procedurali dovranno specificare che cosa il partner dovrà costruire o operare, la durata dei suoi impegni e la ripartizione dei costi con gli attori pubblici. Questi elementi permetteranno anche di distinguere un’applicazione, un contratto e un investimento effettivamente commesso a Tripoli.

Archivio Foto: Porto di Tripoli a El Mina nel 1934. Armée du Levant, Institut français du Proche-Orient, fonds Ifpo 22789, License Open 1.0. La fotografia non mostra il progetto attuale.

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