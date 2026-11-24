Russell Brand fu condannato il 9 novembre 2026 a dieci anni e sei mesi di carcere per stupro e tre assalti sessuali. Le ragioni scritte del giudice ci permettono di capire questo totale: nove anni per stupro e diciotto mesi per gli altri tre reati, le cui frasi sono simultanee. Questa decifrazione datata distingue tra la durata della detenzione, il rilascio condizionale e gli obblighi di segnalazione post-uscita, senza identificare le vittime.

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Russell Brand fu condannato il 9 novembre 2026 a dieci anni e sei mesi di prigione dalla corte Southwark di Londra. L’accusa britannica ha confermato una sentenza per stupro e tre aggressioni sessuali contro quattro donne tra il 2004 e il 2009. Questa decrittazione torna a questa decisione già presa, non a un’udienza futura.

Russell Brand: Come si calcola la penalità

Nelle sue ragioni scritte, il giudice Joel Bennathan dettaglia quattro frasi. Il rape ha nove anni. I tre assalti sessuali provocano rispettivamente nove, diciotto e otto mesi di prigionia.

Le ultime tre frasi sono effettuate simultaneamente: la durata di queste tre frasi è quindi la più lunga, 18 mesi. Aggiunge ai nove anni pronunciati per stupro. Il totale raggiunge così dieci anni e sei mesi, non la somma aritmetica di ciascuna delle quattro sanzioni.

Il giudice ha spiegato che aveva cercato una sanzione generale proporzionale. Egli ha dichiarato di aver respinto le accuse per le quali la giuria aveva pronunciato un’assoluzione, così come le accuse al di fuori del verdetto.

Rilascio condizionale, non la fine della frase

I motivi prevedono un periodo di detenzione di due terzi e di rilascio condizionale. La loro violazione può portare a un ritorno in prigione. I giorni già spesi in detenzione sono presi in considerazione. La decisione prevede anche obblighi di segnalazione senza limiti di tempo previsti dalla legislazione sui reati sessuali.

La Polizia Metropolitana conferma che le dichiarazioni delle quattro vittime sulle conseguenze dei fatti sono state lette all’udienza. Dice che il verdetto ha seguito quattro settimane di processo.

Le donne interessate godono di anonimato per la vita. L’Ufficio del Procuratore lo ricorda nella sua dichiarazione del 9 novembre. Questa protezione richiede che né la loro identità sia pubblicata né la prova di riconoscerli.

Southwark Crown Court a Londra, 2 dicembre 2011. Archivio illustrativo: i passanti visibili non sono associati al caso. Foto: Christopher Hilton / Geografia / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Commons file riutilizzato senza editing fotografico.

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