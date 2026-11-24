Avichay Adraee giudica che trasmettere le immagini della scuola pubblica di Debel è stato un errore. La sequenza è stata pubblicata il 22 novembre, diverse settimane dopo la visita delle autorità libanesi. In Libano, il governo e il comune sfidano anche le condizioni per l’ingresso nella creazione e nelle riprese.

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Avichay Adraee, ex portavoce arabo per l’esercito israeliano, ha stabilito martedì 24 novembre, che trasmettere le immagini scattate alla scuola pubblica di Debel nel sud del Libano era stata una decisione molto brutta. La sua reazione è alla pubblicazione. Le autorità libanesi avevano già condannato l’ingresso di soldati nella scuola e l’uso di immagini studentesche.

Adraee critica la decisione di trasmettere le immagini

In un messaggio arabo pubblicato martedì sul suo account personale su X, Adraee torna a un’intervista con canale israeliano 12. Ha detto di non approvare la decisione di rendere pubbliche le immagini, invocando il tempo e il luogo e le persone coinvolte. Egli presenta questo errore come involontario.

Questa dichiarazione non è una dichiarazione dell’esercito israeliano. Adraee non si pronuncia in questo passaggio sulle condizioni di entrata in stabilimento o tiro. Ella Waweya, che gli succedette come portavoce arabo per l’esercito, ha condiviso la sequenza domenica 22 novembre, giorno dell’indipendenza del Libano. Questo è il giorno della trasmissione, non il giorno della visita.

In Libano, c’è anche polemica sull’ingresso a scuola

Il 22 novembre il primo ministro Nawaf Salam ha condannato l’ingresso nella scuola e la strumentalizzazione degli studenti in una comunicazione militare. Le descrisse come una violazione della protezione delle scuole e dei diritti dei bambini.

Rima Karamé ha detto che il suo ministero non era stato informato della visita. Il suo ministero ha posto le riprese più di un mese prima della trasmissione e ha annunciato il follow-up alle autorità competenti, senza specificare alcuna procedura o calendario.

Il comune di Debel ha indicato che la visita era avvenuta circa un mese prima, senza un coordinamento preventivo con la gestione della scuola. Ha anche dichiarato che né la scuola né gli studenti né gli abitanti avevano deciso di trasmetterla o programmarla. Il comune respinge le accuse contro studenti, insegnanti e residenti, e sottolinea che soggiornare nel villaggio non significa accettare l’occupazione. La data esatta della visita e le condizioni in cui sono state prese le immagini non sono state pubblicamente stabilite.

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