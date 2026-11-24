Dopo Antalya, il Libano ha priorità climatiche, ma non una nuova busta. Il suo piano nazionale deve essere tradotto in proposte di finanziamento. Due progetti relativi all’acqua mostrano la differenza tra un concetto approvato, una sovvenzione regionale approvata e un trasferimento di fondi ai registri ufficiali.

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La COP31 ha concluso il 22 novembre ad Antalya senza accordo sul testo generale della presidenza. Le decisioni tecniche sull’adattamento sono avanzate. Per il Libano, la questione è come trasformare le priorità già definite dal suo piano nazionale, in particolare nell’acqua e nell’agricoltura, in progetti che i fondi internazionali possono esaminare. Le decisioni di Antalya non annunciano l’assegnazione nazionale.

Che cosa è progredito in Antalya

Nella sua relazione del 23 novembre, il segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici distingue tra il testo generale che non è stato concordato e le decisioni settoriali. In particolare, le parti hanno fatto progressi su come utilizzare i 59 indicatori di adattamento di Belém. Hanno creato un quadro per la condivisione delle esperienze dei paesi di prova volontari e di un gruppo di lavoro per chiarire i loro metodi. Hanno inoltre proseguito il programma di lavoro sulla finanza del clima e la transizione del Fondo di adattamento ad un servizio esclusivo dell’accordo di Parigi.

Gli indicatori sono utilizzati per misurare il progresso e identificare le esigenze. Un progetto di irrigazione, per esempio, non stabilisce il suo contributo all’adattamento contando solo le strutture installate: il file può anche misurare il servizio eseguito durante un periodo asciutto, e quindi seguire se la manutenzione consente di mantenere questo risultato. Tale indicatore non è né una nuova finestra né una promessa di esborso.

Priorità già definite

Il Ministero dell’Ambiente libanese ha pubblicato un Piano di adattamento nazionale per il 2025–35. Per il primo periodo, 2026–28, comprende valutazioni di rischio per acqua, agricoltura, biodiversità e salute, strumenti per l’avviso e la condivisione dei dati e progetti pilota nelle aree più esposte. Assegna il coordinamento al Dipartimento dell’Ambiente, con dipartimenti settoriali e comunità.

Questo quadro nazionale non è un bilancio. Per passare da una priorità a un file, è necessario spiegare la minaccia al servizio, che le persone beneficeranno del lavoro, che prenderà il controllo dell’operazione e come l’effetto sarà misurato. Ad esempio, sia la raccolta delle acque piovane che la riabilitazione della rete possono essere utili. La loro giustificazione per l’adattamento dipende dal rischio climatico documentato e dal servizio che ogni soluzione può mantenere.

Due finestre, decisioni da distinguere

Il Green Climate Fund pubblica un programma nazionale libanese. Il documento elenca i progetti che il paese vuole sviluppare: non è una decisione di investire. Secondo le norme del Fondo, un’entità accreditata presenta la domanda di finanziamento, con una lettera di non opposizione da parte dell’autorità nazionale designata. In particolare, questo sostegno conferma la coerenza con le priorità nazionali; non sostituisce la valutazione o la decisione del Fondo.

Il registro del fondo di adattamento mostra la differenza tra i passi. Il Programma di Resilienza del Servizio Acque UN-Habitat in Giordania e Libano ha una decisione di approvazione del 2021. La quota stimata di 14 milioni di dollari è la sovvenzione regionale, non solo per il Libano, figuriamoci per Antalya. Per un altro caso, dedicato alle soluzioni basate sulla natura per l’acqua nel nord del Libano, il foglio di fatto del Fondo indica solo un concetto approvato, con un progetto di importo pari a $2,14 milioni. Questo stato non dimostra l’approvazione del finanziamento finale o il pagamento dell’importo.

La prossima pietra miliare da monitorare è quindi nei registri dei fondi e non solo nel bilancio della COP: una proposta completa, una decisione di finanziamento o un trasferimento identificato. Senza uno di questi atti, né i bisogni identificati da Beirut né i progressi adottati ad Antalya possono essere trasformati in una busta per il Libano.

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