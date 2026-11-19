La legge sulle nomine e le promozioni all’Università libanese distingue tre gradi e stabilisce requisiti per l’anzianità e le pubblicazioni. Adozione da parte della Commissione in data 12 novembre. Il confronto delle versioni rivela un emendamento sul lavoro risultante dalla tesi. I criteri di valutazione rimangono in gran parte indicati al consiglio universitario. Il testo contiene anche disposizioni per i file già depositati e specifica diversi poteri istituzionali.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La legge sulle nomine e le promozioni dell’Università libanese ridisegna tre gradi accademici e stabilisce l’anzianità e le pubblicazioni per ogni passaggio. Approvata in commissione il 4 novembre, non è stata discussa in seduta plenaria il 12 novembre, interrotta a causa della mancanza di quorum. Non costituisce una riforma efficace. La sua versione modificata lascia il consiglio universitario con una responsabilità decisiva: definire come verrà valutata la ricerca.

Tre gradi, ma non una semplice traduzione dei vecchi titoli

Il testo distingue i gradi di professore assistente, professore associato e professore, che può essere reso in francese da professore assistente, professore associato e professore. Utilizzando solo i titoli francesi senza spiegare la transizione perderebbe alcuni dei contenuti della riforma: l’ex rango arabo di « outaz moussaed » non corrisponderebbe al nuovo rango che porta lo stesso nome.

Le disposizioni transitorie prevedono la classificazione degli insegnanti attualmente titolari di questo titolo come insegnanti associati. La facoltà lo conserverebbe. Per quanto riguarda i titolari di un dottorato ancora classificati come « mould », essi sarebbero riclassificati come assistenti professori. Il progetto rimuoverebbe anche la distinzione tra i dottorati di prima e seconda categoria.

Il dottorato rilasciato dall’Università libanese, o un diploma equivalente ottenuto in un’università ufficialmente riconosciuta, costituirebbe il diploma di riferimento. Una specifica disposizione mantiene un percorso di equivalenza per alcune specialità della Facoltà di Belle Arti e Architettura, a partire da un master e dieci anni di esperienza nella specialità, valutata secondo le regole di questa facoltà.

Cinque anni e cinque ricerche in ogni fase

Per raggiungere il grado di professore associato, il candidato dovrebbe avere un dottorato, ha ottenuto il grado di professore assistente e giustificare cinque anni di istruzione superiore dopo tale nomina. La versione modificata specifica che l’insegnamento deve essere stato fornito a pieno carico, secondo le regole dell’università in cui è stato esercitato. Richiede anche cinque documenti di ricerca originali pubblicati nel settore specialità dopo aver ottenuto il dottorato.

L’accesso al grado di professore sarebbe basato su un secondo periodo di cinque anni di istruzione superiore a servizio completo, questa volta dopo aver ottenuto il grado di professore associato. Cinque ulteriori ricerche originali sarebbero necessarie dopo questa promozione. Per questo secondo passaggio, il testo afferma che questo lavoro deve rientrare nella specialità dell’Università libanese ed essere al di fuori del testo della tesi.

Così, l’anzianità e il numero di pubblicazioni sono due condizioni cumulative. La produzione di cinque studi non sarebbe sufficiente per eliminare i cinque anni di insegnamento necessari. Al contrario, l’anzianità non sostituirà le pubblicazioni scientifiche.

Una differenza importante sul lavoro di tesi

Il confronto tra il progetto governativo e la versione adottata in commissione rivela un cambiamento specifico. Il testo originale esclude espressamente il lavoro risultante dalla tesi per l’accesso al grado intermedio. Questa precisazione non è più inclusa nell’articolo corrispondente della versione modificata. Tuttavia, l’esclusione rimane scritta per l’accesso al rango superiore.

Questa differenza non significa che qualsiasi pubblicazione di tesi sarebbe accettata automaticamente. Ciò significa che questa esclusione non può più essere descritta come una proibizione generale, identica alle due fasi, contenuta nel progetto modificato. La natura originale della ricerca è ancora necessaria, e le regole di valutazione devono ancora essere chiarite nel quadro previsto nel testo.

La distinzione è particolarmente importante per le discipline in cui una tesi dà origine a diversi articoli. Contando questo lavoro, determinando il proprio contributo ed evitando il valore di più volte lo stesso risultato sono questioni di valutazione separate dalla dichiarazione unica delle pubblicazioni.

Regole di valutazione di cui al consiglio universitario

L’articolo 7 dà al consiglio dell’Università libanese la definizione di regole per la ricerca originale, le procedure di valutazione e le promozioni, tenendo conto delle tradizioni accademiche internazionali. Il progetto stesso non fornisce una griglia dettagliata per ogni disciplina.

In particolare, non prevede alcuna ponderazione del lavoro di ogni coautore in una pubblicazione collettiva, né stabilisce alcuna classificazione obbligatoria delle riviste quartile, né stabilisce alcuna procedura specifica per ricorrere contro una valutazione sfavorevole. Il progetto non può quindi essere attribuito a garanzie o restrizioni che essa non dichiara. L’assenza di tale chiarificazione nel testo non dimostra inoltre l’assenza di qualsiasi altra regola applicabile.

Per le pubblicazioni collettive, la questione pratica rimane il contributo personale del candidato: progettazione di ricerca, raccolta dati, analisi o scrittura. Per le discipline la cui produzione assume la forma di libri, edizioni critiche o creazioni, rimane da definire come questo lavoro sarebbe apprezzato come parte di un requisito generale per la ricerca originale. Queste sono le conseguenze del riferimento alle regole di valutazione, non nuovi criteri già adottati.

Non tutti i file commessi passerebbero al nuovo regime

La versione modificata prevede che le vecchie regole continueranno ad applicarsi alle richieste di valutazione della ricerca e della promozione registrate prima dell’adozione del testo. La data di registrazione del fascicolo sarebbe quindi determinante per determinare quale regime utilizzare, se la legge fosse finalmente passata in questa redazione.

Il progetto affronta anche le competenze istituzionali. Esso distingue la procedura per i contratti a tempo pieno e le domande di nomina da quella per i contratti di formazione e di orario. Per il primo, il meccanismo sarebbe fissato con decreto nel Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’Istruzione, costruito su proposta del consiglio universitario dopo consultazione con i consigli unitari. I contratti orali e di formazione sarebbero soggetti a una decisione del consiglio universitario sulla proposta dei consigli unitari.

Il problema del testo va quindi oltre il cambiamento dei titoli. Riguarda la durata delle carriere, il lavoro preso in considerazione, il trattamento dei casi già depositati e la distribuzione delle decisioni tra i corpi dell’università e il governo. La sua approvazione da parte del comitato dell’istruzione è un passo parlamentare, non l’attuazione di queste nuove norme.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews