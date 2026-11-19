Lo sciopero ferroviario è annunciato in Italia da venerdì 20 novembre alle ore 21:00 a sabato 21 alle 20:00 ora locale. Gli operatori pubblicano liste di treni garantiti. I passeggeri devono controllare il loro numero di treno, le connessioni e le condizioni di rimborso con ogni operatore.

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Uno sciopero nazionale ha colpito la ferrovia italiana da venerdì 20 novembre alle ore 21 di sabato alle ore 20. Trenitalia, Trenord e Italo pubblicano liste di treni garantiti. Un altro movimento, distinto, riguarda il trasporto stradale di venerdì. I passeggeri devono controllare il numero e l’operatore del treno prima di partire.

Le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord si occupano durante le 23 ore di preavviso. Nel suo parere del 19 novembre, Trenitalia prevede modifiche o cancellazioni. L’operatore avverte che le conseguenze possono influenzare alcuni servizi prima e dopo l’inizio del movimento. L’annuncio non implica un arresto completo della rete.

I treni garantiti sono controllati per numero

Per le linee principali, Trenitalia si riferisce alla sua lista di servizi garantiti. Un treno in questa lista non garantisce automaticamente la corrispondenza con un altro operatore. Per un viaggio che comprende diversi segmenti, controllare l’intera catena dalla stazione di partenza all’ultimo treno regionale.

Italo ha pubblicato una lista specifica per il 20 e 21 novembre. Distinguono i treni garantiti da servizi che devono funzionare al di fuori della gamma di scioperi, o che arrivano poco dopo l’inizio. Non basta quindi guardare il nome della linea: due treni sulla stessa relazione possono incontrare situazioni diverse.

Per i treni regionali, Trenitalia ricorda le fasce di servizio essenziali incluse nelle liste applicabili, in particolare dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per i giorni lavorativi. Il movimento trabocca sabato. È meglio consultare l’elenco dell’operatore e della regione interessata piuttosto che supporre che ogni treno di queste spiagge stia correndo. Trenord e Trenitalia Tper ha i propri canali.

Cosa fare con un biglietto già acquistato?

Trenitalia afferma che i viaggiatori che rinunciano a un Intercity o Frecce possono richiedere un rimborso fino al momento della partenza del treno prenotato. Per i suoi servizi regionali, indica una richiesta fino a mezzanotte il giorno prima dell’inizio dello sciopero. Esso prevede anche un rinvio di viaggio in condizioni comparabili, a seconda dei luoghi disponibili. Tali disposizioni riguardano le banconote e i servizi che opera e non assumono alcuna azione in Italia o in un altro venditore.

Il movimento di 24 ore annunciato venerdì nel trasporto su strada è soggetto a ulteriore avviso. Gli autobus possono essere modificati o cancellati secondo i programmi locali, soprattutto quando si collega a un treno. In Trentino e Haut-Adige, gli operatori regionali annunciano anche movimenti separati che possono influenzare diversi link. Né il giorno di venerdì né il giorno di sabato sono quindi limitati ad un unico programma per tutti i trasporti.

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