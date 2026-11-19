Cinque Stati europei e Ruanda hanno annunciato il 16 novembre la loro intenzione di istituire un centro di ritorno. Il progetto è rivolto a persone senza il diritto di rimanere, dopo una decisione esecutiva, e non a candidati i cui file sono ancora da esaminare. La prima fase coinvolgerebbe solo gli uomini. I governi annunciano una ricezione temporanea e poi una possibilità di integrazione in Ruanda. Il calendario, il finanziamento dettagliato e le modalità pratiche restano da specificare prima dei trasferimenti previsti nel 2027.

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Ruanda e cinque paesi europei hanno annunciato il 16 novembre 2026 la loro intenzione di creare un centro per le persone senza diritto di rimanere nell’Unione europea. Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia hanno i primi trasferimenti nel 2027. L’annuncio apre una negoziazione operativa: non significa che un centro sia già funzionante o che le condizioni per ogni trasferimento siano fissate.

Il calendario danese specifica questa distinzione. Copenhagen spera di presentare un accordo concreto all’inizio del 2027 e poi essere pronto a fare i primi trasferimenti prima della fine di quell’anno. Gli impegni politici del 16 novembre e l’accordo di attuazione previsto sono quindi due fasi diverse.

Un centro di ritorno in Ruanda, non una procedura di asilo

Il regime descritto nella scheda comune riguarda i cittadini di paesi terzi che sono soggetti ad un ordine di restituzione o di rimozione applicabile. Il loro ritorno nel loro paese di origine non poteva avvenire rapidamente. I governi si riferiscono in particolare a una cooperazione insufficiente tra tale paese o l’interessato.

Il centro di ritorno in Ruanda non sarebbe responsabile dell’esame delle domande di asilo. Le relative procedure dovrebbero essere svolte per la prima volta nello Stato europeo. Il progetto riguarda le persone che non avrebbero diritto all’asilo, alla protezione internazionale o ad altri permessi di soggiorno. Si distingue quindi da un trasferimento per avere una domanda ancora in sospeso elaborata altrove.

Questa distinzione definisce la popolazione target; non risolve automaticamente la situazione di ogni persona. I cinque Stati affermano che i trasferimenti devono rispettare il diritto nazionale, europeo e internazionale. Il loro file esclude una rimozione dalla casa esponendo qualcuno a un rischio reale di trattamento inumano o degradante.

Uomini soli nella prima fase

I Paesi Bassi forniscono ulteriori chiarimenti: la prima fase deve riguardare solo gli uomini. I minori non accompagnati sarebbero esclusi. Per la sua partecipazione, l’Aia intende favorire le persone provenienti da paesi della stessa regione del Ruanda.

Questa priorità olandese non è presentata come una regola generale identica per i cinque partner. Né fornisce un elenco delle nazionalità ammissibili. In questa fase, gli annunci non consentono quindi un calendario per i trasferimenti per paese d’origine.

La scheda informativa comune richiede anche un esame particolarmente attento prima di qualsiasi trasferimento di persone vulnerabili. Tale principio dovrà essere tradotto in termini pratici nella selezione dei casi e nella protezione delle persone interessate. Il documento non descrive un protocollo medico completo.

Un soggiorno temporaneo al centro, una possibile installazione

Il governo olandese descrive una struttura aperta e temporanea, seguita dalla possibilità di integrazione nella società ruandese. I trasferimenti riceverebbero un diritto di soggiorno e di accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, alla cura e alla giustizia.

La natura temporanea annunciata riguarda quindi l’alloggio al centro, non necessariamente la presenza in Ruanda. Una struttura sostenibile è uno dei risultati previsti. La partenza volontaria nel paese di origine sarebbe anche possibile. Queste due opzioni non devono essere confuse con il diritto di tornare all’Unione europea.

I cinque paesi europei annunciano di finanziare la ricezione temporanea. Nessun costo totale, il volume garantito di persone trasferite o la durata massima comune di alloggio può essere trovato nelle comunicazioni ufficiali consultate. Presentare questi parametri come già impostato sarebbe prematuro.

Il ruolo delle organizzazioni internazionali resta da chiarire

Copenhagen ha indicato che ha voluto lavorare con l’Organizzazione Internazionale per la migrazione per assistere i trasferimenti su richiesta del Ruanda. L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dovrebbe consigliare gli obblighi internazionali. La Commissione europea funge da osservatore nella preparazione del regime.

Queste funzioni annunciate non significano che le organizzazioni internazionali amministrano il centro o approvano ogni trasferimento. La rete europea di migrazione sottolinea che le disposizioni pratiche rimangono in costruzione e distingue tra le intenzioni dei governi e la loro attuazione.

Il prossimo passo annunciato è la negoziazione dell’accordo concreto. Essa deve specificare le condizioni di accoglienza, le responsabilità dei partner e le garanzie effettivamente accessibili ai destinatari. L’obiettivo del 2027 rimane un calendario politico e operativo per il momento.

Archivio foto: Kigali da Kimihurura, 24 gennaio 2018. Questa immagine non rappresenta il centro proiettato.Honeybarger / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Immagine non modificata.

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