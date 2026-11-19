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Nell’ordine del giornoe il generale Rodolphe Haykal chiede all’esercito libanese di mantenere il suo più alto livello di preparazione. Esso collega questo requisito alla prossima fine del mandato UNIFIL e ricorda che l’esercito agisce nel quadro delle decisioni dell’autorità politica.

Il comandante dell’esercito libanese ha inviato questo messaggio ai militari giovedì 19 novembre, tre giorni prima del Giorno dell’indipendenza. Ribadisce che l’istituzione continuerà le sue missioni e onora i suoi impegni nazionali nonostante le difficoltà e i rischi. Il testo non fissa un nuovo obiettivo numerico o un calendario operativo.

Haykal chiede di preparare il post-FINUL

La fine del mandato della Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano dà all’ordine del giorno la sua portata immediata. Il generale chiese alle sue truppe di rimanere pronti e di prepararsi alla fase successiva. Esso richiama anche la continua distribuzione dell’esercito al Sud e l’obiettivo di estendere l’autorità statale all’intero territorio. Essa fissa questo obiettivo al principio che le armi devono essere di proprietà dello Stato.

Haykal ritiene che le violazioni israeliane ostacolano il lavoro dell’esercito e minacciano la sicurezza e la stabilità del Libano. L’ordine del giorno non elabora una relazione sugli incidenti e non annuncia una nuova operazione. Esso stabilisce la posizione del comando sulle difficoltà incontrate dall’istituzione nell’esecuzione dei suoi compiti.

La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL il 31 dicembre 2026. Il ritiro del personale deve quindi essere effettuato gradualmente entro un anno. Questi due passi non sono confusi: la fine delle operazioni non significa che tutti i pacificatori lasceranno il Libano lo stesso giorno. Il Consiglio di sicurezza deve anche prendere in considerazione l’attuazione della risoluzione 1701 di giovedì in privato. Non è stato annunciato alcun voto per questa consultazione.

L’esercito ricorda la continuità delle sue altre missioni

L’ordine del giorno non è limitato al fronte meridionale. Haykal cita la sorveglianza dei confini settentrionali e orientali e delle acque territoriali. Ricorda il ruolo dell’esercito nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di droga e il contrabbando. Il testo descrive le missioni in corso, senza annunciare alcun cambiamento nelle loro modalità.

Il generale pone questi impegni sotto l’autorità politica. Ha detto di voler portare a frutto le decisioni prese dal comitato e di conformarsi agli accordi esistenti. Il messaggio non presenta quindi un nuovo quadro negoziale, né fornisce una formula per sostituire UNIFIL per comando.

Un invito a preservare la pace civile

Come si avvicina il 22 novembre, Haykal collega la conservazione dell’indipendenza con quella dell’unità nazionale e della pace civile. Invitò i libanesi a riunirsi intorno all’esercito e a non cedere ai tentativi di incitamento che potessero peggiorare le divisioni.

Ha chiesto ai militari di rimanere fedeli al loro giuramento e ai principi di onore, sacrificio e fedeltà. Egli li ha esortati a non lasciare che le difficoltà o le campagne di interrogatorio inizino la loro determinazione. Questo programma chiarisce così la linea di comando nell’approccio a una transizione le cui modalità internazionali rimangono da definire.

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