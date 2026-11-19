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Beaujolais nouveau arriva questo giovedì 19 novembre. Questa data cambia di anno in anno, ma la regola rimane la stessa: la vendita al consumatore dei primi vini interessati inizia il terzo giovedì di novembre. Il calendario organizza sia la produzione, la distribuzione e gli eventi del vigneto.

Il terzo giovedì di novembre è caduto il 19esimo nel 2026. L’articolo D645-17 del Codice Rurale e Marittimo stabilisce questo punto di riferimento per i vini interessati contrassegnati « nuovi » o « quasi ». Il testo mira a mettere il consumatore sul mercato. Non significa che tutti i raccolti avvengano allo stesso tempo o che il trasporto debba aspettare quel giorno.

Un’autorizzazione all’immissione in commercio in una riunione annuale

L’interprofessionale Beaujolais riportò il punto di riferimento storico al 15 novembre 1951. Una nota amministrativa consente quindi la vendita di alcuni vini prima della data fissata per le etichette. L’incontro si è poi ampliato come produttori, distributori e commercianti organizzati intorno a un termine comune.

Il terzo giovedì è fissato nel 1985, secondo la cronologia di interprofessione. La scelta di un giorno della settimana, piuttosto che una data fissa nel mese, dà anche agli organizzatori un punto di riferimento stabile: il lancio cade sempre poco prima del fine settimana. Il calendario Beaujeu illustra quest’anno, con animazioni annunciate dal 18 al 22 novembre.

« Nuovo » non è il nome di una cruda

Nel vigneto, la menzione riguarda le denominazioni Beaujolais e Beaujolais Villages. Non copre tutti i vini del territorio e non si riferisce ad un altro vino. Una bottiglia con il nome di un vino crudo e un primo vino dello stesso vigneto incontrano regole e orari diversi.

I primi rossi e i rosé sono fatti da gamay. Il produttore deve condurre la vinificazione e l’imballaggio entro il tempo che separa il raccolto dalla data di rilascio. I metodi e le durate possono variare a seconda dei posti. La parola « nuovo » prima indica il tipo di marketing e l’annata, non una singola ricetta.

Il calendario comune spiega perché la parola « Beaujolais » risale allo stesso periodo di poster, vetrine e calendari. Nel Rodano, gli appuntamenti si svolgono in diversi giorni; la loro durata non cambia la data di lancio comune. Il 19 novembre è la data di mettere sul mercato i primi prodotti dalla vendemmia 2026, non la data di lasciare tutti i vini Beaujolais.

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