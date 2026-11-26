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Al 31 dicembre 2026, UNIFIL cesserà le sue operazioni di pacificazione. Il suo ultimo staff non se ne andrà quella notte. La risoluzione 2790 prevede un ritiro ordinato entro un anno, con poteri limitati. La chiusura di siti, conti e contratti è una terza fase, distinta dalle attività dei pacificatori nel settore.

31 dicembre segna la fine del mandato operativo

Il Consiglio di Sicurezza ha votato il 28 agosto 2025 per una proroga definitiva della Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano. La risoluzione 2790 scade il 31 dicembre 2026. Fino ad allora, l’UNIFIL rimane responsabile del monitoraggio della cessazione delle ostilità e del sostegno alle forze armate libanesi nel Sud, in conformità con la risoluzione 1701. Nel mese di novembre, la missione ha chiarito che le rotazioni di truppe che continuarono prima di quella data non costituivano l’inizio del ritiro.

La cessazione del mandato di UNIFIL non abroga la risoluzione 1701. Il Consiglio di Sicurezza continua a esigere la sua attuazione. La risoluzione 2790, tra l’altro, chiede a Israele di ritirare le sue forze a nord della Linea Blu, indicando che detengono cinque posizioni nel territorio libanese, e sulle autorità libanesi di schierarsi lì. Ciò descrive gli obblighi e le richieste del Consiglio, non la loro attuazione sul terreno.

Nel 2027, presenza residua con funzioni limitate

UNIFIL iniziò il suo ritiro il 1o gennaio 2027. Il Consiglio di sicurezza darà fino ad un anno per condurre l’esercizio, in consultazione con Beirut e in coordinamento con i paesi della Comunità. Durante questa fase, la forza può, tra l’altro, proteggere il personale delle Nazioni Unite, le installazioni e i convogli, osservare la situazione intorno alle sue prese e scortare il personale di supporto. Il Consiglio autorizza inoltre a contribuire, entro i suoi mezzi, alla protezione dei civili e alla consegna sicura degli aiuti sotto la direzione civile. Queste autorizzazioni non estendono le pattuglie o il controllo generale del cessate il fuoco ai termini del mandato corrente.

Nella sua relazione di bilancio, il segretario generale delle Nazioni Unite prevede il rimpatrio della maggior parte del personale militare e delle attrezzature contingenti entro il 30 giugno 2027. La commissione consultiva per le questioni di bilancio ha indicato che lo scenario ad esso presentato in quel momento ha mantenuto 1.037 personale militare e 464 civili per l’ultima distrazione e chiusura. Questo è uno scenario di pianificazione, non una forza lavoro osservata o un nuovo mandato militare.

La liquidazione riguarda beni, contratti e conti

Il programma delle Nazioni Unite separa la partenza delle truppe dalla liquidazione. Quest’ultimo riguarda i file del personale, i reclami di insediamento, l’elaborazione di attrezzature e i conti di missione. La relazione prevede anche la graduale erogazione dei diritti di accesso alle autorità libanesi, senza annunciare una data per ogni sito. Il paragrafo 7 permette una limitata capacità di guardia, coordinata con le forze libanesi, durante questo periodo. Il personale civile può quindi rimanere mobilitato per chiudere la missione senza che i pacificatori siano ancora autorizzati a operare sotto il loro mandato attuale.

Archivio Foto: UNIFIL French contingent at At Tiri, 14 luglio 2009. © Libnanews.

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