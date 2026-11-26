Il Ministro della Difesa di Israele sta parlando di una nuova offensiva se Hamas non si disarma. Non ha annunciato alcuna data o ordine di viaggio.

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Il Ministro della Difesa di Israele sta parlando di una nuova offensiva se Hamas non si disarma. Non ha annunciato alcuna data o ordine di viaggio.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto giovedì 26 novembre che una nuova offensiva nella Striscia di Gaza potrebbe causare lo spostamento di circa un milione di palestinesi a sud dell’ennclave. In un messaggio pubblicato su X, ha collegato questa minaccia al rifiuto di Hamas di cedere le sue armi. Il Ministro non ha stabilito alcun orario, aree di partenza o siti di ricevimento. Il suo messaggio non è un ordine di evacuazione esistente.

Cilindrata interna e partenze all’estero

Katz afferma che l’esercito israeliano controlla circa il 70 per cento della Striscia di Gaza. Questa cifra corrisponde alla domanda del ministro di controllo territoriale, non una misura indipendente di distruzione o un conteggio degli abitanti già sfollati. Ha detto che voleva estendere le operazioni precedenti se il disarmo non ha avuto luogo e ha citato Rafah e Beit Hanoun come modelli. Non specifica le condizioni in cui i residenti potrebbero tornare a casa.

Nello stesso messaggio, Katz si riferisce separatamente alle disposizioni per i palestinesi che desiderano lasciare Gaza, partenze che presenta come volontari. Non designa nessun paese ospitante e non annuncia alcun accordo con un terzo Stato. La cifra di un milione si riferisce al movimento previsto all’interno dell’enclave, non ad un numero annunciato di partenze all’estero.

La dichiarazione viene dopo gli scioperi notturni che hanno ucciso otto persone, secondo i rapporti di due ospedali di Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Katz annunciarono che Khaled Abu Nada, responsabile degli affari economici ed educativi di Hamas, era stato ucciso in uno degli scioperi.

Siti già esposti alle inondazioni

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, nella sua indagine del 18 novembre, ha stimato che più di 950.000 persone vivevano in 989 siti di spostamento a medio o alto rischio di inondazione. Oltre 400.000 di loro erano in siti ad alto rischio. Questi dati descrivono l’alloggio già occupato in tutta Gaza. Non identificano gli abitanti colpiti dalla minaccia di Katz o calcolano la capacità delle aree meridionali.

La quarta Convenzione di Ginevra vieta i trasferimenti forzati e le deportazioni di persone protette al territorio occupato. Esso prevede un’eccezione quando la sicurezza della popolazione o le ragioni militari imperativi richiedono l’evacuazione. Anche allora, la popolazione deve essere in grado di tornare dalla fine delle ostilità alla zona interessata, e l’evacuazione deve avvenire in condizioni soddisfacenti di alloggio, servizi igienico-sanitari, sicurezza e cibo. Il Ministro non ha reso pubblico giovedì alcuna disposizione che soddisfa tali requisiti.

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