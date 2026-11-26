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Nel suo comunicato stampa del 16 novembre, l’Associazione delle banche del Libano contesta la richiesta del Ministero delle Finanze di correggere i rendimenti fiscali 2020-2024. Sono coinvolte due voci: l’effetto dello scambio sui conti del libro e il trattamento delle disposizioni per le perdite sui titoli dell’euro. Uno riguarda la conversione degli importi, l’altro al valore recuperabile dei titoli.

Un titolo, due unità di misura

Una sicurezza fittizio acquisita $100 quando il tasso di conversione contabile è di 1.500 libbre per dollaro. Il suo valore convertito è di 150.000 sterline. Se la sicurezza vale solo $25 e il tasso utilizzato è ora £ 89.500, il valore convertito è £2,237,500. Il titolare ha perso $75 in valore di mercato, mentre l’importo convertito è aumentato di 2,087,500 sterline. Questo esempio non è né un metodo fiscale prescritto né un bilancio della banca. Esso isola l’effetto combinato della diminuzione dei valori mobiliari del dollaro e l’ammortamento della sterlina.

Le banche sostengono che il divario di conversione da solo non costituisce un profitto in denaro o un aumento equivalente della loro capacità di pagare. L’esempio mostra perché. Tuttavia, l’unica perdita della sicurezza in dollari non consente di calcolare l’imposta: il tasso applicabile ad ogni anno fiscale, la data della transazione e le regole che distinguono una regolazione del bilancio da un utile passivo. Una vendita e una semplice rivalutazione alla fine dell’esercizio non implica gli stessi flussi.

La disposizione solleva una questione diversa

La disposizione riconosce il rischio di non recuperare un debito. Riduce il risultato contabile al momento della costituzione, ma la sua deducibilità fiscale dipende dalla legge applicabile e dalla situazione di ogni sicurezza. La reintegrazione di una disposizione nella base significa non trattarla come un onere fiscale in questa fase; Questo non annulla la perdita economica. Se una disposizione è stata detratta, rimane da considerare come affrontare una possibile ripresa futura quando le prospettive di ripresa migliorano.

L’Associazione delle banche chiede una risposta legislativa e annuncia le chiusure di avvertimento di mercoledì. La sua dichiarazione non è una decisione del tribunale. Al fine di determinare l’onere della prova, la base dell’amministrazione, le sue istruzioni di calcolo e, in caso di controversie individuali, le decisioni sui file interessati devono essere disponibili. Lo sciopero non consente di presumere l’esito di un ricorso o di determinare che cosa ogni banca dovrà pagare.

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