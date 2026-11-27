Il primo ministro libanese ha detto che Parigi stava preparando un testo per mantenere alcuni compiti UNIFIL dopo il 31 dicembre, senza accordo sul futuro.

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Nawaf Salam ha dichiarato venerdì 27 novembre che la Francia stava preparando un progetto di risoluzione per consentire all’UNIFIL di continuare alcuni compiti nel Libano meridionale dopo il 31 dicembre, durante il ritiro dei pacificatori. Il primo ministro citò demining, accompagnando convogli umanitari e segnalando violazioni. Secondo lui, Washington è disposta a considerare questa opzione. Il Consiglio di sicurezza non ha ancora adottato nulla.

Compiti da mantenere, non estensione del mandato

Il progetto di cui al capo del governo è destinato al periodo in cui le truppe lasceranno gradualmente il Libano. Non decide quale meccanismo avrà successo. Salam lo presenta come un modo di risparmiare tempo per negoziare il follow-up, e afferma che qualsiasi forza per schierarsi al Sud dovrebbe ricevere l’approvazione del Consiglio di Sicurezza. Parigi non ha reso pubblico il testo descritto dal Primo Ministro.

La differenza con un’estensione generale del mandato è nei compiti autorizzati. La risoluzione 2790 stabilisce la fine delle operazioni al 31 dicembre 2026 e prevede il ritiro nell’anno successivo. Durante il ritiro, UNIFIL è già in grado di garantire le proprie strutture, monitorare i propri ambienti e contribuire, nelle sue capacità, alla protezione dei civili e alla consegna di assistenza. Non mantiene il mandato di pattugliamento e di osservazione come è ora esercitato. Un nuovo testo potrebbe chiarire o espandere ciò che i pacificatori sarebbero ancora autorizzati a fare.

I membri difendono sei mesi senza riduzione della missione

Nawaf Salam ha ricevuto anche sette deputati venerdì per sostenere l’UNIFIL. Alla fine dell’incontro, Melhem Khalaf ha dichiarato che il gruppo stava difendendo sei mesi di ritenzione non prodotta dopo il 31 dicembre. Ha ricordato che 86 deputati avevano sostenuto il processo. La registrazione del Grand Sérail riflette le osservazioni del membro: non presenta una decisione del Consiglio di sicurezza o un calendario concordato. Questa richiesta parlamentare va oltre il mantenimento di alcuni compiti descritti da Salam nella sua intervista.

Per gli abitanti, la questione dello spostamento e del sollievo

Le funzioni elencate da Salam hanno conseguenze diverse. La mia autorizzazione può ancora una volta rendere l’accesso su cui gli abitanti e il sollievo dipendono. I convogli di accompagnamento riguardano il movimento delle squadre umanitarie e dell’offerta. I risultati delle violazioni documentano incidenti al di là della protezione dei diritti delle Nazioni Unite solo. La portata, il personale e la durata di queste missioni non sono stati annunciati.

I negoziati con Israele rimangono in attesa, secondo Salam

Il Primo Ministro distingue la discussione sulla presenza delle Nazioni Unite dai negoziati con Israele. Secondo lui, questi non erano rotti, ma i colloqui formali sono stati sospesi in attesa della formazione di un governo israeliano. Sul lato post-FINUL, il Quai d’Orsay ha indicato il 18 novembre che continuava a consultarsi su un accordo di sicurezza per il Sud. Questa posizione non costituisce la conferma del progetto preciso descritto da Salam venerdì.

Il calendario del Consiglio di sicurezza resta quello della risoluzione 2790. Nessun voto è stato preso sulle funzioni aggiuntive che UNIFIL poteva svolgere durante il suo ritiro e la struttura che avrebbe poi preso il sopravvento.

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