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Il Commissario degli Emirati guiderà la 62a Mostra d’Arte dall’8 aprile al 26 novembre 2028. Questo mandato non è confuso con la scelta delle bandiere nazionali.

Tredici anni dopo aver progettato una mostra per il padiglione Emirati Arabi Uniti, Hoor Al Qasimi tornerà a Venezia per guidare la mostra internazionale stessa. Il 20 novembre, il Consiglio di Amministrazione della Biennale ha nominato Pietrangelo Buttafuoco come Direttore delle Arti Visive. Il programma annunciato copre quasi otto mesi, dall’8 aprile al 26 novembre 2028.

Dal Padiglione degli Emirati alla Mostra Internazionale

Nel 2015, Al Qasimi è stato responsabile della storia delle mostre negli Emirati dal 1980. A capo della 62a edizione, dovrà proporre il quadro della mostra internazionale e scegliere gli artisti e le opere che lo compongono. Questo mandato non equivale a scegliere artisti da ogni padiglione: le partecipazioni nazionali hanno la propria stazione di polizia.

Questa differenza conta anche per il Libano. Un artista libanese può essere invitato alla mostra centrale indipendentemente dalla partecipazione nazionale, e un appuntamento al padiglione libanese non significa che l’artista è stato scelto da Al Qasimi. L’annuncio non dà nessun nome per 2028.

A Sharjah, collaborazioni già consolidate con artisti libanesi

Al Qasimi co-organizzò la Biennale di Charjah nel 2003 e cofondò il suo sviluppo istituzionale creando la Sharjah Art Foundation nel 2009. Ha progettato la quindicesima edizione della Biennale di Charjah nel 2023 intorno al progetto lanciato con Okwui Enwezor prima della sua morte. Le sue mostre alla fondazione hanno dato un posto all’opera sonora di Tarek Atoui e alle opere di Simone Fattal. Questi precedenti hanno fatto luce sul suo viaggio, ma non sono inviti per Venezia.

Il comunicato stampa del 26 novembre stabilisce la direzione e le date. Non dà il titolo della mostra centrale, l’elenco degli artisti o delle squadre dei padiglioni nazionali. Sono questi annunci, e non l’unica nazionalità del Commissario, che ci permetterà di misurare il posto dato alle scene del Medio Oriente.

Illustrazione degli archivi: prospettiva del padiglione libanese per la Biennale di Architettura di Venezia nel 2018. © Hala Younes Architettura e Paesaggio.

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