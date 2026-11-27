Il WFP ha ridotto la sua copertura a poco più di tre milioni di persone. Lotte e strade impraticabili ostacolano le consegne, soprattutto a Kordofan.

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Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) riferisce che ha raggiunto appena oltre tre milioni di persone in Sudan, a partire da oltre quattro milioni di agosto. La diminuzione è dovuta ai tagli di finanziamento a settembre. In alcuni settori, la lotta e le condizioni stradali impediscono anche la disponibilità di assistenza.

A Kordofan, il viaggio fa parte del rischio

Il 30 agosto, due camion alimentari del WFP sono stati colpiti da un attacco aereo vicino a Dilling, South Kordofan. Il direttore esecutivo del programma, Luke Lindberg, ha anche riferito al suo Consiglio di novembre che un driver del WFP era stato ucciso in ottobre, fornendo aiuti alle comunità della regione. Il WFP non ha presentato questi due incidenti come un singolo evento.

Le difficoltà non sono limitate agli attacchi. Durante la sua visita in Sudan, il direttore del WFP citò strade bloccate o in condizioni atmosferiche. La sua agenzia ha anche riferito che i permessi di accesso sono rimasti difficili da ottenere. L’apertura una tantum di un viaggio consente la consegna, ma non significa che le organizzazioni possono tornare regolarmente alle stesse località.

Consegne one-off, meno beneficiari

Le distribuzioni non cessavano ovunque. Il WFP ha documentato, tra l’altro, le sue attività nel campo di Goz el-Salam a Kosti, dove vivono le famiglie del Darfur. Questa distribuzione in un luogo di ricevimento non fornisce informazioni sui quantitativi raggiunti nei villaggi di origine o sulla regolarità delle consegne a Kordofan.

Nel suo comunicato del 12 novembre, il WFP stima che circa 900.000 persone hanno perso l’accesso al suo aiuto alimentare negli ultimi mesi. Si tratta di una stima del declino nella propria copertura, non un conteggio di persone in fame. L’Agenzia vale 520 milioni di dollari nel finanziamento per fornire assistenza alimentare e nutrizionale a 5,4 milioni di persone entro il 2027 aprile. Questa cifra corrisponde all’obiettivo finanziato dalla chiamata, non al numero dei beneficiari già serviti.

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