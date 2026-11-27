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Il 26 novembre, il Ministro dello Stato Kamal Shehadi ha presentato due progetti diversi: familiarizzare un milione di libanesi con strumenti di intelligenza artificiale e premiare gli studenti che progettano applicazioni per i servizi pubblici. Il primo è rivolto ad un pubblico ampio. Il secondo è per gli studenti universitari. Le pubblicità consultate non forniscono un modulo di registrazione pubblica o una regolamentazione completa.

Imparare a usare l’IA, non promettere un milione di gradi

Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati ha annunciato l’iniziativa il 25 settembre a New York, dopo l’incontro tra Nawaf Salam e il vice primo ministro Emirati Abdullah bin Zayed. Il testo fornisce una formazione di base all’intelligenza artificiale generale: fare una richiesta, dare allo strumento il contesto giusto e utilizzarlo al lavoro o nella vita quotidiana. Si rivolge al libanese di varie età e profili. Questo non è né un elenco di condizioni di ammissione né un annuncio di certificazione professionale.

A Beirut, il 26 novembre, il governo ha presentato questa iniziativa all’incontro sull’intelligenza artificiale e sui servizi digitali con il ministro emirato Ohood Al Roumi. Un milione è un obiettivo, non il numero di persone registrate. Gli annunci consultati non specificano il programma di coorte, le lingue dei corsi, l’ammissibilità della vita libanese all’estero o le procedure di convalida. L’accesso effettivo sarà valutato sulla base di un avviso di registrazione e di criteri pubblicati dal programma.

Concorso di domanda per le università

Secondo la presidenza libanese, Kamal Shehadi ha anche annunciato una ricompensa per gli studenti universitari che stanno sviluppando le tre migliori applicazioni in una competizione per i servizi governativi. Questo annuncio non è valido per le domande. La composizione dei team, le date, i dati utilizzabili e i criteri di valutazione rimangono da confermare nella normativa. La National Olympiad of AI, presentata dall’Università Notre Dame-Louaize, è rivolta agli studenti delle scuole superiori e opera sotto un altro sistema.

La cooperazione sull’amministrazione digitale è un terzo aspetto: riguarda istituzioni e servizi, non l’ammissione individuale alla formazione. Il finanziamento, gli strumenti implementati e la disponibilità di un servizio per il pubblico devono essere verificati dal progetto. Il protocollo precedente con Oracle sul cloud computing e le competenze AI non è sufficiente per stabilire voci congiunte con i due annunci del 26 novembre.

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