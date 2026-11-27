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La Corte Suprema del Canada ha confermato venerdì 27 novembre, la maggior parte della legge del Quebec sul secolarismo statale. Il divieto di indossare segni religiosi rimane applicabile alle categorie di personale coperto dal testo, compresi gli insegnanti della rete pubblica e gli ufficiali di polizia. D’altra parte, la Corte ha escluso il requisito di sedersi faccia a faccia come ha applicato ai membri dell’Assemblea Nazionale del Quebec.

Cosa rimane in vigore nelle scuole

La legge approvata nel 2019 vieta l’uso di segni religiosi nell’esecuzione di determinate funzioni elencate nel testo. Questo non è un divieto che si applica alla popolazione nello spazio pubblico. Il consiglio della scuola inglese-Montreal ha sostenuto che le restrizioni all’assunzione e alla gestione degli insegnanti hanno violato il diritto della minoranza di lingua inglese di gestire le sue scuole.

La Corte riconosce che la legge può limitare la scelta dei consigli scolastici di lingua inglese al momento di reclutare o desiderare di trasferire o promuovere una persona. Tuttavia, ritiene che questi vincoli non siano stati dimostrati di influenzare gli interessi linguistici o culturali della minoranza protetta dalla sezione 23 della Carta canadese. Le scuole pubbliche di lingua inglese non sono quindi esenti da questo articolo.

La deroga non esclude alcun controllo del giudice

I giudici hanno confermato che Quebec aveva validamente invocato la sezione 33 della Carta Canadese e la corrispondente disposizione della Carta del Québec. Il sistema federale permette al legislatore di far rispettare una legge nonostante certe garanzie, inclusa la libertà di religione e il diritto all’uguaglianza, entro i limiti stabiliti dalla legge. La dichiarazione deve essere espressa e cessare di avere effetto dopo non più di cinque anni, a meno che non rinnovata.

La sentenza distingue tra il mantenimento della legge e la possibilità di una sentenza dichiarativa sulla sua compatibilità con i diritti protetti. La clausola non priva un giudice della possibilità di fare tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte ha deciso di non pronunciarsi in questo caso. Né ha tenuto quella sezione 28, che garantisce anche alle donne e agli uomini i diritti stabiliti nella Carta, era di per sé un fondamento per l’invalidità.

Perché gli eurodeputati sono un’eccezione

La sezione 3 della Carta canadese protegge i diritti democratici e non è una delle garanzie che la sezione 33 permette di derogare. Secondo la Corte, l’obbligo del volto scoperto ha impedito ad una persona eletta la cui religione prescrive un coprifuoco di svolgere i suoi doveri parlamentari. La sentenza elimina tale obbligo nella sua applicazione ai deputati, senza rimuovere altre restrizioni della legge.

Il caso è stato ascoltato quattro giorni nel marzo 2026. La decisione del 27 novembre si riferisce al 2026 SCC 41. La Corte ha respinto i ricorsi dei contestatori e l’appello del Procuratore Generale del Quebec, in modo che l’eccezione del deputato rimanga.

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