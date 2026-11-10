Blinken dubita che l’Iran possa arrendersi

Antony Blinken dubitò che una maggiore pressione avrebbe portato l’Iran a arrendersi. L’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti difende una trattativa pur mantenendo la pressione economica. In un’intervista del 9 novembre, ha evidenziato le dimensioni del paese e le sue capacità rimanenti. Il giorno prima, a Washington, aveva già menzionato possibili concessioni, a differenza di Mike Pompeo. Queste posizioni accompagnano la mediazione del Qatar, senza costituire una decisione dell’amministrazione degli Stati Uniti o annunciare un accordo con Teheran.

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Antony Blinken crede che Washington possa spingere Teheran a negoziare, ma dubita che possa ottenere la sua resa. In un’intervista televisiva di lunedì 9 novembre, l’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti ha chiesto un risultato diplomatico. Esso evidenzia le dimensioni dell’Iran, la sua facciata marittima e le sue rimanenti capacità militari. Questa valutazione viene come Qatar continua a mediare tra Washington e Teheran.

Blinken in Iran: Negoziare piuttosto che capitolare

Il rapporto di questa intervista, pubblicato da un media finanziario americano, riferisce la sua chiamata a combinare la pressione economica e la negoziazione. Blinken ritiene che una nuova escalation esporrebbe gli Stati Uniti ad ulteriori rischi. Non presenta alcuna concessione iraniana già ottenuta, né presenta alcun accordo in preparazione che conosce i termini.

Egli critica anche il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare del 2015, deciso da Donald Trump nel 2018. Secondo lui, gli scioperi hanno danneggiato le strutture iraniani senza eliminare definitivamente il rischio nucleare. I suoi commenti su possibili stock sepolti e centrifughe superstiti costituiscono un’analisi, non un inventario verificato in loco.

Una posizione già difesa a Washington il giorno prima

Domenica 8 novembre, durante un incontro pubblico a Washington con Mike Pompeo, Blinken ha difeso una linea simile. I due ex capi di diplomazia americana hanno parlato prima dell’Assemblea Generale delle Federazioni Ebraiche del Nord America.

Blinken ha poi fatto riferimento alla possibilità di concessioni, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, per consentire i negoziati. Ha proposto di mantenere a tal fine la pressione economica sostenuta. Ha invocato l’accordo nucleare del 2015 e la fine della guerra Iran-Iraq per distinguere un accordo negoziato da una capitolazione.

Pompeo aveva, al contrario, respinto le concessioni e difeso la continua pressione sul regime iraniano. Questo disaccordo riguarda i modi fuori dal conflitto. Nessuno dei due sta attualmente conducendo negoziati a nome di Washington.

La geografia illumina l’argomento, non l’esito del conflitto

Le dimensioni dell’Iran forniscono una base concreta per l’argomento di Blinken sulle difficoltà della guerra prolungata. I dati delle Nazioni Unite mostrano una superficie di circa 1,63 milioni di chilometri quadrati e una popolazione stimata di 92,4 milioni entro il 2025. La cifra spesso arrotondata a 90 milioni corrisponde ad un ordine di grandezza.

Tuttavia, questi dati non misurano lo stato attuale dell’arsenale iraniano o la capacità del potere di resistere a nuove operazioni. La resilienza politica e militare menzionata dall’ex Segretario di Stato rimane una valutazione strategica. Non significa che l’Iran sarebbe immune da perdita o pressione.

La mediazione del Qatar continua a Parigi

Il dibattito si è svolto dopo l’incontro del 9 novembre tra Donald Trump e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. Il Presidente degli Stati Uniti ha poi annunciato che non avrebbe lanciato un’altra offensiva per il momento, citando i progressi verso una soluzione al conflitto. Ha mantenuto la possibilità di agire se la situazione è cambiata.

Il 10 novembre, il capo del governo del Qatar ha presentato i risultati delle sue discussioni ai funzionari europei e sauditi a Parigi. La sequenza diplomatica si svolge sui margini della riunione del G7 dei ministri degli esteri. Queste consultazioni non valgono ancora la pena annunciare un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Archivio Foto: Ormuz Strait visto da Terra/MODIS, 2 dicembre 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, pubblico dominio. Abito editoriale; la vista non mostra gli eventi del novembre 2026.

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