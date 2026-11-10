Basil propone una forza di cinque potenze in Libano

Gebran Bassil propone una forza internazionale che coinvolge i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Ha presentato questa idea a Joseph Aoun il 10 novembre, collegando le garanzie internazionali, il ritiro israeliano e il monopolio statale delle armi. Non viene annunciato alcun accordo sui capitali interessati. Questa iniziativa segue la guida di una missione civile menzionata da Marco Rubio. Il programma dell’UNIFIL rimane stabilito dalle Nazioni Unite, con la cessazione delle operazioni alla fine di dicembre seguita da un ritiro ordinato.

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Gebran Bassil ha proposto, martedì 10 novembre, a Baabda, di istituire una forza internazionale con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Il leader della Corrente Patriottica Libera ha presentato questa idea al presidente Joseph Aoun. Lo associa al ritiro israeliano, al monopolio delle armi dello Stato libanese e alle salvaguardie internazionali. Questa iniziativa rimane una proposta in un dibattito post-FINUL che non ha ancora portato ad un accordo concordato.

Bassil propone una forza basata sui cinque poteri

Alla fine del suo incontro con Joseph Aoun, che incontrò a capo di una delegazione, Bassil disse di aver consegnato il suo progetto al presidente. Ha chiesto consultazioni con i paesi interessati per far uscire il Libano dalla coda.

La composizione che sta avanzando si riferisce ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza: Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia. Bassil lo considera come un modo per bilanciare il trattamento del Libano e di Israele. Egli ritiene che tale accordo avrebbe ritirato l’argomento di Israele per la protezione del suo territorio.

Questa valutazione è quella del leader CPL. La sua dichiarazione non menziona alcun impegno dei cinque capitali. Non specifica il numero di personale, la catena di comando o il finanziamento. Né definisce le regole per l’intervento della forza prevista.

Ritiro israeliano e armi di Stato

Basilio collega la sovranità libanese a due requisiti: il ritiro di Israele e l’impegno dello Stato per l’esclusività delle armi. Essa distingue questi obiettivi dall’adozione di una strategia di sicurezza nazionale, che presenta come un processo interno.

Esso chiede inoltre al Libano di allontanarsi dalle guerre e dai conflitti tra gli assi regionali. Le proposte di salvaguardia internazionale potrebbero essere accompagnate da accordi di difesa con gli Stati in grado di proteggere il paese.

Sulle relazioni con Israele, Basilio difende una tregua stabilendo calma duratura. Rievoca poi una pace completa e giusta quando le sue condizioni sono soddisfatte. Rifiutò tuttavia che l’occupazione israeliana fosse usata per imporre la normalizzazione. Queste posizioni non valgono la negoziazione annunciata di un trattato o di un accordo governativo sul suo progetto.

Un dibattito separato dal sentiero civile menzionato da Rubio

Il giorno prima, a Parigi, il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva menzionato un’altra possibilità: una missione di verifica civile. Egli ha indicato che si era avvicinato a questo vantaggio con Emmanuel Macron, ai margini della riunione ministeriale del G7.

Washington sta cercando osservatori credibili per monitorare gli impegni di sicurezza. Rubio ha sottolineato la necessità di un accordo libanese e israeliano. Non ha annunciato alcun formato finale o programma di distribuzione.

I due interventi riguardano quindi la presenza internazionale, ma propongono diversi criteri. Bassil sottolinea la partecipazione dei cinque poteri permanenti. Rubio descrive una funzione di verifica che potrebbe essere civile. Non c’è elemento pubblico in questa fase per presentarle come le due parti di un piano comune.

Il mandato di UNIFIL termina il 31 dicembre

La risoluzione 2790, adottata il 28 agosto 2025, ha esteso il mandato di UNIFIL per un periodo finale fino al 31 dicembre 2026. Le operazioni devono cessare a tale data e il personale deve ritirarsi in modo ordinato e sicuro entro un anno. La cessazione del mandato non significava quindi una contemporanea partenza di tutti i pacificatori.

Il testo chiede anche il ritiro delle forze israeliane dalle posizioni occupate a nord della linea blu. Chiede alle autorità libanesi di schierare le loro forze e di estendere il loro controllo territoriale. Esso prevede la considerazione delle opzioni per l’ulteriore attuazione della risoluzione 1701 dopo il ritiro dell’UNIFIL, senza adottare la forza proposta oggi da Basilio.

La presentazione di Baabda ora lascia due fasi aperte: la risposta delle autorità libanesi e le consultazioni internazionali ricercate dal CPL. Basilio fu poi ricevuto dal presidente del Parlamento, Nabih Berri, in Ain al-Tinah. L’annuncio di questa riunione non precisa ancora i risultati delle loro discussioni.

Archivio Foto: UNIFIL French contingent at At Tiri, 14 luglio 2009. © Libnanews. Abito editoriale; Questa immagine non mostra la forza proposta nel 2026.

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